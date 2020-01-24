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港聞二

疫情礙籌款環團紛申請 WWF獲481萬

【明報專訊】新冠疫情除衝擊本港企業，非牟利機構舉辦的活動亦一度停頓，致其收入大減。昨公布「保就業」第二批已領取工資補貼的僱主名單中，見到本港龍頭環保團體世界自然（香港）基金會（WWF Hong Kong）獲批481萬元，承諾受薪僱員325人；其他環團包括綠色和平、綠色力量及長春社等均表示已申請資助，暫未獲批。

網頁稱不收政府資助

綠色和平：申請不違獨立原則

有申請資助的綠色和平，在其網頁稱為維持公正獨立，不接受政府、企業資助，只接受市民捐款。綠色和平表示，由於疫情影響了街頭籌款團隊運作，保就業計劃有助該組織在不確定情况下保持彈性，認為申請資助不會違背獨立、不接受政商界資助的原則，亦會確保計劃款項會全數用於支付綠色和平香港分部的員工工資。

綠色力量總監鄭睦奇說，申請工資補貼是因為上半年爆發疫情，舉辦的活動幾乎完全停擺，每年一度環島行籌款亦取消，而該活動是組織主要收入來源之一，故財政大受影響，疫情期間流失數名員工。他說會確保獲批資助會全數用於員工工資。

世界綠色組織行政總裁余遠騁亦說，今年上半年大部分活動取消，情况嚴峻，工資補貼對該組織有實質幫助，但下半年情况不明朗，是否可渡過難關仍是未知數，唯有見步行步。

同為非牟利會員制組織、為本港建築物制訂綠建環評評級制度的香港綠色建築議會，亦於昨公布的僱主名單榜上有名，該組織獲批112萬元，承諾受薪僱員46人。

（抗疫新階段）

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