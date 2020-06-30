工資補貼次批名單 六福唐記包點各領逾4000萬

鄭若驊夫公司領2474萬

昨公布的名單中，以六福集團獲最多補貼，該公司獲發4367萬元資助，涉1493名員工；其次是連鎖點心集團唐記包點總公司祖遇唐控股，獲4271萬元補貼，涉1983名員工。獲逾千萬元補貼的公司中，提供機場地勤服務的新翔（香港）排第5，領取逾2864萬元，涉1159名員工。

港怡醫院獲3109萬

前後兩批「保就業」計劃獲發補貼的僱主中，獲發最多津貼的仍是養和醫院，獲批8595萬元，而昨公布的名單上再有私家醫院，包括港怡醫院獲資助3109萬元，涉1151名員工；明德醫院獲發795萬元，涉324名員工；播道醫道獲發676萬元，涉268名員工。

疫情重創旅遊業，多家旅行社獲批補貼，包括東瀛遊獲批1189萬元、新華及西敏旅行社分別獲發668萬及694萬元。

Dior 及Agnes b領逾800萬

零售業界方面，多個國際知名品牌均獲批資助，包括Dior、Agnes b、Estee Lauder、Tory Burch、Brooks Brothers等，當中Dior及Agnes b分別獲883萬及859萬元。在香港有10多間分店的H&M集團獲批1811萬元，涉884名員工；對於有報道指該公司因疫情將關閉全球近200間店舖，本報昨向H&M及政策創新與統籌辦事處查詢如何處理補貼款項，至截稿前未獲回覆。

經營商場、酒店及餐飲的IFC Development (Hotel) Limited領取約2527萬元補貼，承諾受薪員工人數為923。至於今年初宣布僱員減薪的星島新聞集團亦有申請資助，獲批2542萬元，涉993名員工。

前後兩期共1.3萬一人公司

政府發言人稱，今次有98%為聘請50人以下的中小微企。根據名單，當中約7500間為一人公司，連同上周公布的5600間，合共有1.3萬間一人公司，佔已公布僱主總數約22%。

發言人又稱，「保就業」秘書處上周五（26日）開始向第三批約3萬名成功申請僱主發放工資補貼，涉補貼額約77億元，承諾受薪僱員人數約33.5萬，政府完成發放該批工資補貼後會公布僱主名單。政府會繼續處理餘下約7萬份僱主申請，目標是7月中旬完成審批符合資格的申請。

明報記者

（抗疫新階段）