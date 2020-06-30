工資補貼次批名單 六福唐記包點各領逾4000萬

【明報專訊】政府昨公布「保就業」計劃第二批已領取工資補貼的僱主名單，涉及3.37萬名僱主領取3個月工資補貼，合共約65億元，承諾受薪僱員約28萬人。連同上周公布首批2.55萬名僱主，合共近40間企業領取逾千萬元資助。至於昨公布名單中，領取最多補貼的兩間公司分別為六福集團及經營唐記包點的祖遇唐控股有限公司，分別領取逾4000萬元。律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂機電設備工程則領取約2474萬元，承諾受薪僱員941人。
鄭若驊夫公司領2474萬
昨公布的名單中，以六福集團獲最多補貼，該公司獲發4367萬元資助，涉1493名員工；其次是連鎖點心集團唐記包點總公司祖遇唐控股，獲4271萬元補貼，涉1983名員工。獲逾千萬元補貼的公司中，提供機場地勤服務的新翔（香港）排第5，領取逾2864萬元，涉1159名員工。
港怡醫院獲3109萬
前後兩批「保就業」計劃獲發補貼的僱主中，獲發最多津貼的仍是養和醫院，獲批8595萬元，而昨公布的名單上再有私家醫院，包括港怡醫院獲資助3109萬元，涉1151名員工；明德醫院獲發795萬元，涉324名員工；播道醫道獲發676萬元，涉268名員工。
疫情重創旅遊業，多家旅行社獲批補貼，包括東瀛遊獲批1189萬元、新華及西敏旅行社分別獲發668萬及694萬元。
Dior 及Agnes b領逾800萬
零售業界方面，多個國際知名品牌均獲批資助，包括Dior、Agnes b、Estee Lauder、Tory Burch、Brooks Brothers等，當中Dior及Agnes b分別獲883萬及859萬元。在香港有10多間分店的H&M集團獲批1811萬元，涉884名員工；對於有報道指該公司因疫情將關閉全球近200間店舖，本報昨向H&M及政策創新與統籌辦事處查詢如何處理補貼款項，至截稿前未獲回覆。
經營商場、酒店及餐飲的IFC Development (Hotel) Limited領取約2527萬元補貼，承諾受薪員工人數為923。至於今年初宣布僱員減薪的星島新聞集團亦有申請資助，獲批2542萬元，涉993名員工。
前後兩期共1.3萬一人公司
政府發言人稱，今次有98%為聘請50人以下的中小微企。根據名單，當中約7500間為一人公司，連同上周公布的5600間，合共有1.3萬間一人公司，佔已公布僱主總數約22%。
發言人又稱，「保就業」秘書處上周五（26日）開始向第三批約3萬名成功申請僱主發放工資補貼，涉補貼額約77億元，承諾受薪僱員人數約33.5萬，政府完成發放該批工資補貼後會公布僱主名單。政府會繼續處理餘下約7萬份僱主申請，目標是7月中旬完成審批符合資格的申請。
明報記者
（抗疫新階段）
相關字詞﹕保就業計劃