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揭違商品例 物流署：312萬個已分發部門 問題口罩已派院舍要回收

【明報專訊】政府物流服務署早前購入一批懷疑違反《商品說明條例》的口罩，海關搜查兩間公司，拘捕4人。物流署回應稱，涉案公司曾付運670萬個口罩，共收取1520萬元。政府曾向11個政府部門分發約312萬個涉案口罩，當中社會福利署已將部分涉案口罩分發給安老和殘疾院舍。至少兩間院舍向本報確認，涉事口罩來自加拿大品牌Medicom，已收到政府通知需要回收。

明報記者 張煒明 陳柔雅 陳冬綾

共購入670萬個 涉款1520萬

本報昨到位於柴灣、出產Medicom口罩的麥迪康醫療用品有限公司查詢，職員表示只接受預約採訪，會聯絡相關同事回應；被問到海關人員有否到公司調查，職員說「唔方便講住」。一間院舍昨向本報提供需要回收的政府口罩相片，顯示該批口罩為「Medicom SafeMask Premier」，盒上以簡體字印上品牌名及「口罩符合美國ASTM F2100 Level 1 標準」，生產地為上海。

消息：證書上效能不符事實

消息稱，物流署早前向一間公司以直接採購、貨到付款方式訂購3000萬個口罩，約600萬個付運後，發現證書上列明的效能與事實不符。物流署昨回應時未有公開涉事公司名字，只稱涉案供應商6月初共向該署提供約670萬個口罩，並收取約1520萬元。署方已立即停止向涉案供應商發放餘下的應付貨款，並停止接收尚未送達的口罩，署方亦已撤銷該供應商的有關採購合約，並會向其追討損失及賠償。

物流署確認，曾向11個政府部門分發約312萬個涉案口罩，主要為社署、紀律部隊及食環署，社署曾將有關口罩分發予安老和殘疾院舍。物流署發現涉案口罩可能有問題後，已隨即通知有關部門停用，並安排回收，以便轉交海關處理。

院舍：獲發50盒 員工已用小量

一間不願具名私營院舍的院長稱，今年5月尾收到12盒由社署派發的口罩，每盒50個，約兩周後收到通知稱該批口罩「有問題」，着他們勿使用，但沒交代具體原因。她說有院舍員工已使用該批次小量口罩，得悉有問題後已立即停用，目前使用由院舍購入的存貨。該院舍向本報提供涉事口罩相片，顯示為Medicom出品。

旗下有11間安老院舍的松齡護老集團，一名職員回覆本報時亦確認於6月初收到社署派發的Medicom口罩，旗下每間院舍均獲分發半個月用量，至約個多星期前，院舍收到社署通知留起及停用該批口罩，惟未詳細解釋原因，院舍亦未開始使用涉事口罩。另一名不願具名的私院經營者稱，政府6月初向院舍派發一批口罩，其後通知要回收，並着員工停用，但沒交代口罩有何具體問題。保良局表示沒接獲政府部門聯絡表示要回收口罩。

社署回應稱，早前將由物流署供應的涉事口罩派發予住宿服務單位的員工使用，已建議院舍員工停用，並正協助回收及更換。警方稱接獲物流署通知案件有可能涉及虛假文件，警方正與有關政府部門及海關跟進。海關稱案件仍在調查中，暫不宜透露詳情。

（抗疫新階段）

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