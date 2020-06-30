男生認砸何君堯議辦 控方稱無保險再承保

首被告、加拿大國籍學生朱沛恆（18歲）承認去年7月22日在荃豐中心2樓C79號舖何君堯立法會議員的荃灣辦事處，損壞屬於該辦事處的玻璃牆；他在警誡下承認「一時貪玩整爛佢對玻璃門」。次被告、地盤工陳柏爾（31歲）沒有出庭，遭裁判官發出拘捕令。

控方指破壞後仍要交租 官：唔係公帑畀？

控方表示何君堯辦事處事後的維修及清潔費逾10萬元，包括近3萬元玻璃牆維修費、約8萬元為其他受損家俬的維修費，要求兩被告攤分賠償。控方續稱，辦事處受到破壞後仍要支付租金。裁判官隨即反問：「租金唔係公帑畀咗咩？」控方遂同意賠償金不包括租金。控方引述何君堯的社區主任稱，事後沒有保險公司願意為辦事處承保；直至今年1月，該辦事處都未能運作，但仍要交租及支薪。裁判官此時叫停，表示控方不必說下去，因上述事項和本案無直接關係。

辯方求情稱，被告朱沛恆患過度活躍症及心臟病等，7．21事件後情緒不穩，受煽動犯案，並願賠償5萬元。

【案件編號：STCC4180/19】

（反修例風暴）