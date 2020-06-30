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青年認藏汽油彈囚1年 官勉三思每步路

【明報專訊】網民去年12月1日發起尖沙嘴「毋忘初心大遊行」，入夜後衝突轉至旺角，其間一名21歲青年看到警員時轉身走開，被截停搜出一枚汽油彈，昨於九龍城裁判法院承認在公眾地方管有攻擊性武器罪，判囚12個月。裁判官表示，相信被告早前還押近半年，已明白其行為對公眾安全構成潛在風險，寄語他日後「每步路都三思而行」。

任職健身教練的被告黎嘉希，原被控管有攻擊性武器罪，控方昨改控刑責更重的在公眾地方管有攻擊性武器罪，被告認罪。

稱受「社運氣候牽引」 感愧疚

辯方求情表示，被告被捕後還押近半年，至本月初才獲准保釋，他已沉澱思緒，明白當日受到「社運氣候的牽引」，對犯事感愧疚。辯方透露被告來自單親家庭，父親和姊姊都支持他改過自新，他還押期間繼續讀書，近期亦參與端午節派糉的義工活動，希望以後用溫和的方式回饋社會。

主任裁判官嚴舜儀判刑時說，明白被告已扣押一段時間，若判入勞教中心，還押的日子不可從刑期中扣減，最終以18個月監禁為量刑起點，被告認罪扣減刑期後，判囚12個月。

案情指稱，當晚9時有過百人在彌敦道堵路，警員10時起驅散。被告見到警員時走開，並朝警員相反方向步行。警員認為被告形迹可疑，截停他搜身，在其背包搜出一枚汽油彈及兩個打火機。

【案件編號：KCCC2845/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕健身教練 在公眾地方管有攻擊性武器罪 毋忘初心大遊行 汽油彈 反修例運動

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