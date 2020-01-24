DSE生認藏汽油彈囚32月 官：別將年輕當優勢

被告陳國靖（17歲）就讀中六，剛考完文憑試，獲美國一所大學取錄工程學位，其家人聞判後失聲痛哭。

攜3枚彈 原料可製7至15枚

法官胡雅文表示案件嚴重，被告案發時攜有3枚製成的汽油彈，背包內更藏有逾1.8升易燃液體，原料可供製造7至15枚汽油彈，加上被告全黑裝扮，攜帶3張八達通，顯示他早有預謀及防止追捕，斥他是「罪犯」而非「示威者」，即使年輕亦必須判處入獄。

法官表示，「被告雖年輕，但未至於年輕得不懂分辨是非」，形容他攜帶汽油彈的意圖「惡毒」（malevolent），並謂「年輕罪犯犯嚴重罪行後，別期望將年輕當作優勢」，故將量刑起點定於4年。

法官對被告說，「若你年紀更大起點將更重」，只念及他認罪，減刑後判他入獄2年8個月。法官得悉被告渴望繼續升學，特別指出獄中升學「完全可行」，寄語他善用時間在獄中增值自己。

心理報告指受網上偏頗新聞影響 官令輔導

另外，被告的心理學家報告顯示，被告犯案受社交媒體及網上新聞煽動，他守法意識薄弱，仇視執法者及合理化犯法行為，若他繼續受偏頗的網上新聞影響，將加劇重犯風險。法官看畢報告，接納心理學家所指，下令被告在獄中接受「結果思維」（consequential thinking）及「決策過程」（decision making process）兩方面的心理輔導。

案情指出，警方去年11月10日在屯門巡邏，在兆麟苑附近發現手持對講機的被告及一群黑衣人，遂上前追截，制服被告後搜出汽油彈及一批易燃物，包括3個汽油彈、兩個扳手、3瓶環己烷及甲基環己烷、一個載有白電油的容器、一包內含次氯酸鈣的白色粉狀顆粒、14塊白布、一個漏斗、4個打火機及一把剪刀。

【案件編號：DCCC248/20】

（反修例風暴）