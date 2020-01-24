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中信驅散覆核 岑子杰：警無通知停集會 促裁射催淚彈違法 政府：示威規模超旺暴 施放合適

【明報專訊】政府去年6月12日堅持二讀《逃犯條例》修訂，引發金鐘警民衝突，警方發射催淚彈驅散示威者。民陣召集人岑子杰和一名參加中信大廈外集會的巿民早前提出司法覆核，案件昨在高院開審，岑子杰一方表示，民陣當日在中信大廈外舉行反修例集會，獲警方不反對通知書，質疑警方無通知民陣下決定中止集會，甚至施放催淚彈惹起民眾恐慌，做法不合理和不合法。政府一方回應，當日的示威規模比2016年旺角暴動更大，示威者情緒更波動，施放催淚彈屬合適決定。

申請人為岑子杰和楊國明，答辯人為警務處長和律政司長。申請人由資深大律師李志喜代表，答辯人則由資深大律師余若海、黃佩琪和張天任代表。申請方要求法庭裁定警方當日施放催淚彈的做法，違反基本法保障集會示威自由，以及人權法不得施以酷刑的條文。

李志喜：集會和平 警有責保障言論自由 民眾不知何事 應安排離開路線

代表申請方的資深大律師李志喜表示，民陣當日在中信大廈外舉行的集會獲發不反對通知書，認為集會和平及非暴力地進行，警方有責任保障守法市民行使言論自由的權利，質疑警方當日未能區分參與集會的人，以及集結立法會外的示威者。

李續說，即使有暴力示威者從立法會「轉場」參加民陣的集會，只要集會繼續和平進行，便不代表應被解散；而當日集會現場遭講台和樹木等遮擋，現場者無從得知添美道發生何事。即使警方要中止集會，事前理應通知集會發起人，質疑警方當日向人群施放催淚彈，不僅沒協助民眾疏散，反而惹起在場者恐慌，認為警方應安排離開路線，讓參與和平集會的市民有足夠時間離開。

余若海：岑子杰號召惹激動群眾到場

代表政府一方的資深大律師余若海則稱，當日示威者無視警方警告，戴頭盔和護目鏡作暴力示威，立法會外更發生暴動，認為指揮官決策時，必然考慮到有關情况。

余若海引述當日警方行動指揮官陶輝的誓章，稱根據陶輝處理2016年旺角暴動的經驗，警方當時沒施放催淚彈，最終有多名警員受傷；比起當年情况，去年6月12日的示威規模更大，示威者情緒更波動，當日施放催淚彈屬合適決定。至於警方為何在人群之中發射催淚彈，余稱示威者有時撿拾催淚彈後，會將之丟向警方。

余又指出，岑子杰於事發前一日，曾透過傳媒號召「全民總召集，包圍立法會」、「塞爆中環，塞爆金鐘，塞爆香港」，有關言論最終吸引情緒激動的群眾到場。聆訊今續。

【案件編號：HCAL2670/19】

明報記者

（反修例風暴）

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相關字詞﹕司法覆核 岑子杰 反修例運動 催淚彈 612衝突

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