中信驅散覆核 岑子杰：警無通知停集會 促裁射催淚彈違法 政府：示威規模超旺暴 施放合適

申請人為岑子杰和楊國明，答辯人為警務處長和律政司長。申請人由資深大律師李志喜代表，答辯人則由資深大律師余若海、黃佩琪和張天任代表。申請方要求法庭裁定警方當日施放催淚彈的做法，違反基本法保障集會示威自由，以及人權法不得施以酷刑的條文。

李志喜：集會和平 警有責保障言論自由 民眾不知何事 應安排離開路線

代表申請方的資深大律師李志喜表示，民陣當日在中信大廈外舉行的集會獲發不反對通知書，認為集會和平及非暴力地進行，警方有責任保障守法市民行使言論自由的權利，質疑警方當日未能區分參與集會的人，以及集結立法會外的示威者。

李續說，即使有暴力示威者從立法會「轉場」參加民陣的集會，只要集會繼續和平進行，便不代表應被解散；而當日集會現場遭講台和樹木等遮擋，現場者無從得知添美道發生何事。即使警方要中止集會，事前理應通知集會發起人，質疑警方當日向人群施放催淚彈，不僅沒協助民眾疏散，反而惹起在場者恐慌，認為警方應安排離開路線，讓參與和平集會的市民有足夠時間離開。

余若海：岑子杰號召惹激動群眾到場

代表政府一方的資深大律師余若海則稱，當日示威者無視警方警告，戴頭盔和護目鏡作暴力示威，立法會外更發生暴動，認為指揮官決策時，必然考慮到有關情况。

余若海引述當日警方行動指揮官陶輝的誓章，稱根據陶輝處理2016年旺角暴動的經驗，警方當時沒施放催淚彈，最終有多名警員受傷；比起當年情况，去年6月12日的示威規模更大，示威者情緒更波動，當日施放催淚彈屬合適決定。至於警方為何在人群之中發射催淚彈，余稱示威者有時撿拾催淚彈後，會將之丟向警方。

余又指出，岑子杰於事發前一日，曾透過傳媒號召「全民總召集，包圍立法會」、「塞爆中環，塞爆金鐘，塞爆香港」，有關言論最終吸引情緒激動的群眾到場。聆訊今續。

【案件編號：HCAL2670/19】

明報記者

（反修例風暴）

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