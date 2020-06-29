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2020年6月29日星期一
港聞二
檢疫中心醫生：誰未哭過不正常 高峰期日收數百人壓力爆煲 曾遭檢疫者掟渠蓋
防備院舍爆疫 隔離中心擬選址薄扶林傷健營
越封關轉機客滯禁區3月 專家批當局乏協調
公院負壓房兩月故障11次 SARS後安裝普遍老化 醫局盼冬前完成大維修
機電署獨攬醫管局工程 工會：外判服務參差
下爬10米峭壁 行山翁失足墮斃 專家：爬澗技術體能要求高 裝備不同行山
新冠網上仲裁今可申 盼一月解糾紛
「黃店」東主一家遇襲 元朗月內第二宗
4000警力迎7‧1 灣仔今封路
莊思明失手袋遭碌卡5.7萬 拘雌雄賊
警捐血風波 紅會：調查權屬醫局
食水檢查資助5000廈 最多批31萬 供舊樓維修供水系統 7‧13可申先到先得
地下缸20年無洗 舊樓盼增資助額
合作社兩重建項目 市建墊付地價省時
工聯會促增內地寄藥名額 盡快推健康碼
紅磡中環渡輪隔9年復航 梯級上落不便輪椅客
八成護士稱遭職場欺凌 工會促醫局改革 局方：有機制申訴
房協擬維持公屋租金水平 未定凍結或先加後免
保險涉貪投訴 一年45宗
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【Emily】港人滯留外地 入境處收1.57萬求助
【Emily】3商場半年回收800kg紙包飲品盒
【Emily】周浩鼎又講over my dead body
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【明報專訊】（請看附圖）
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