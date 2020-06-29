視頻有背景音樂 無法使用

記者實測 內地視頻準確度高

去年9月，雲影天光科技曾經入選「創科香港基金會」（HKXF）主辦的「X-PLAN創科超人團模擬路演及投資人診所」，在廣州介紹商業計劃。該次路演之後，廣州一家創業培育機構主動邀請該公司參加其培育計劃，所以已於去年底在廣州開設分公司。

記者試用過十行筆記，同樣是來自YouTube普通話視頻短片，以內地的處理效果最好。例如，記者在十行筆記的網站界面中貼上一段源於內地紀錄片《厲害了，我的國》短片連結，提取出文字信息準確率超過95%。在該網站界面選「下載」，得到一個微軟docx格式檔案，將有關文字信息與對應的截圖順序地排列好。不過，改用另一段短片，馬來西亞華人網紅說普通話，準確率不到九成。

稍後網站提醒背景音樂限制

記者試驗過在該網站界面中貼上一些流行曲短片的連結，有時會顯示「未有偵測到的音頻文字」，有時會照常提取文字，但差不多每句都錯誤。

李芊解釋，因為流行曲短片除人聲之外，亦有背景音樂，而十行筆記在設計時，未考慮到將人聲和音樂聲分離，所以準確率會未如人意，公司稍後會在網站加上說明，提醒用戶這個限制。