AI代勞抄筆記 視頻提取文字檔

明報記者 薛偉傑

雲影天光科技國際有限公司運營總監李芊表示，公司在去年4月開始研究，在雲端利用人工智能和自然語言處理（NLP）技術，從視頻中快速提取所有有效文字筆記的技術。他們有感網絡視頻課程日益普及，但學生若要自行做筆記，將視頻中的文字信息全部記錄很花時間。

視頻中的語音信息靠語音辨識技術來處理，而字幕、彈幕及其他文字靠影像辨識技術來處理，文字信息可以同時分別提取，不會互相干擾。

公司的服務稱為「十行筆記」，用戶使用時，只需在其網站（https://videoai.perspectivar.com）提供一段視頻超連結，或者將整段視頻上載，暫時支援YouTube和bilibili。至於十行筆記從這段視頻提取所有有效文字筆記的處理時間，大約是視頻長度三分之一至二分之一。若是幾分鐘的短片，處理時間就會和播放時間相若。

至於語言和文字方面，計劃支援英語、普通話、廣東話，以及中文字、英文字。初期限英語和普通話，並先開發內地市場，然後再開拓外國市場。至於提取文字準確程度，去年底已逾八成。由於十行筆記採用機器學習技術來設計，理論上，隨着使用人次愈多，準確率將愈來愈高。

初限英語普通話 準確度逾八成

十行筆記計劃主攻各種網上課程的教育機構和學習者。若能夠和開設網上課程的教育機構達成合作協議，直接收費最理想。公司可以在網上課程界面加上一個按鈕，學生上課後，按一下可以產生筆記，以方便日後溫習。李芊表示，理論上十行筆記能夠處理所有以普通話或英語講述的網上視頻課程，不過，若畫面上出現太多數理化符號，有可能辨識得不太準確。

除網上教育行業，公司覺得，十行筆記亦十分適合傳媒工作者使用。因為記者可以從各種新聞短片、視頻訪問、網上發布會或網上研討會，快速提取文字，以方便寫稿，或為短片配上字幕。

月費百元可處理全高清視頻

因為新冠病毒肺炎疫情，多個地區的學校和補習社都曾經被迫暫時停課，學校老師和補習導師透過網絡授課；商界很多發布會和研討會亦改為網上。因此，公司近月開始讓人免費試用十行筆記，吸引不少人注意和使用。十行筆記暫時只支援20分鐘以內視頻，每名用戶可以免費處理視頻總長度限於60分鐘，之後要付款。公司計劃在8月開始收費，方式包括出售點數和月費計劃兩種，月費再分為數十元和約100元兩級，百元月費可以處理的視頻總長度較長，以及可以處理全高清視頻。

以網站形式提供服務之外，公司計劃在稍後推出十行筆記的手機App及微信小程序，方便智能手機用戶使用。另外，近月很多人使用視像會議軟件Zoom開會，所以打算設計一個插件程式，讓機構用戶安裝，當用Zoom開會後，只要在畫面上按一個鍵，就可以自動產生會議紀錄。