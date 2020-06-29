保險涉貪投訴 一年45宗

銀行經理轉介經紀生意收佣 齊判囚

廉署社區關係處轄下的香港商業道德發展中心總幹事林淑儀（圖）表示，保險業是近年廉署錄得較多投訴的界別，過去3年平均每年有45宗，而今年首5月就收到8宗投訴。她說，曾有屬於不同公司的中介人，透過行賄受賄方式互相轉介生意，獲取佣金。

她舉例，曾有一個銀行客戶服務經理，為幫助其任職保險經紀公司業務代表的友人達目標銷售額，向他轉介自己的客戶。該業務代表欺騙保險公司後獲得佣金，其後亦分了50萬元給銀行客戶經理，二人最終分別判囚8個月和18個月。林提醒，誠信是預防貪污舞弊的第一道防線，呼籲保險中介人多了解法例，提高警覺。

投保人騙44萬醫保囚兩年

保險行業除有中介人以貪污手法取得生意的問題外，亦有投保人「呃保險」。林淑儀舉例，曾有投保人於20個月內15次向8間保險公司購買醫療保險，並報稱四度遇意外，在內地留醫，一共詐騙賠償逾43.6萬元。不過，該投保人被揭發大部分時間都在香港而非內地，他承認15項詐騙罪，最終判囚兩年。

林淑儀表示，投保人不應提供虛假資料，或向中介人提供利益，以便利保險申請或索償。她亦呼籲投保人要了解其權利和責任，不應在空白或未填妥的文件簽署，否則可能因失誤陳述或偽造文件而令自己蒙受潛在損失。