房協擬維持公屋租金水平 未定凍結或先加後免

需避營運赤字惡化 下月底定案

房協去年12月宣布凍結轄下20條出租屋邨租金水平至今年9月30日，涉及約3.2萬個單位。當時房協表示，考慮到本港經濟狀况，決定暫緩檢討租金，今年因應最新情况檢討，同時表明受管理、保養及維修成本上升等因素影響，去年房協屋邨帳目已有數以千萬元計虧損。房協行政總裁陳欽勉上月曾表示，正檢視經濟數據、居民負擔能力及房協本身營運安排等因素，以決定租金是否調整。

房委會早前完成公屋租金檢討，建議9月起全港約近80萬個公屋加租9.66%，身兼房委會主席的運輸及房屋局長陳帆上周三宣布，建議為公屋租戶提供兩個月租金寬免，以抵消加租影響。房委會資助房屋小組將於7月20日開會審議有關檢討結果及寬免方案。

消息透露，房協將在7月底召開執委會商討租金檢討安排，初步會跟隨類似房委會今年維持現有租金水平的做法，但房協是以營運成本為主要考慮，與房委會按法例以住戶收入變化來調整租金不同，最重要是避免屋邨營運虧損進一步惡化。至於是凍結租金，抑或先加租再提供若干月的租金寬免，消息稱屆時才有定案，但房協多年來加租幅度都少於一成，向來比房委會低。

房協曾在1998年4月至2010年3月凍結租金，自2010年起則每兩年加租一次，2010年加3%；2012年加6%；2014年、2016年及2018年則加8%。

房協：按現水平 今年將蝕

房協發言人回應查詢稱，作為自負盈虧的非牟利機構，房協轄下出租屋邨的營運帳目獨立於其他業務，租金檢討主要以屋邨營運成本為主要考慮因素，按目前租金水平，今年營運將錄得虧損。就2020至22年出租屋邨租金檢討，發言人稱房協正密切留意香港經濟狀况及相關因素，將於未來一季因應最新情况檢討。

明報記者