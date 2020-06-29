八成護士稱遭職場欺凌 工會促醫局改革 局方：有機制申訴

逾八成啞忍 3/4有意離職

醫院管理局職工總會與香港護士協會今年1月至6月10日期間進行「護理人員反覆遭受職場欺凌」調查，以抽樣問卷訪問800名護士。結果顯示，56%受訪護士每月最少一次被「侮辱性或冒犯性的話」及「工作中被羞辱或嘲笑」欺凌、55%「被忽略或疏離」。

護士協會主席李國麟稱，兩會調查把現實情况量化，數據反映護士界欺凌文化普遍，且欺凌不止言語間，期望調查讓醫管局清晰知道問題所在。

在公立醫院任職8年的香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文稱，曾因提出與上司相反意見而被針對，如被安排首星期的首天放假、第二星期的最後一天才再有假期，其間連續工作12天。他合資格接受「護士專科訓練」，惟上司多年來一直不安排受訓。

倡定義欺凌 確立工會代表權

醫院管理局職工會認為，調查反映欺凌情况嚴重，向醫管局提出6項建議，包括定義職場欺凌、確立職場欺凌為操守問題、確立工會代表權、把業界代表納入職員上訴委員會、改革委員會調查方法，以及設立調解機制。工會促醫管局訂立「反欺凌」政策。

醫局：已設「和諧小組」 會研建議

醫管局回應稱，局方《行為守則》中明確指出「互相尊重」為核心價值，亦加強對前線主管及人力資源同事在處理職員投訴方面的技巧，現已成立「齊建和諧工作間小組」，成員來自不同聯網和職系的代表；局方有既定員工投訴機制，職員可按程序申訴。醫管局續稱，已得悉工會的意見，會研究建議。