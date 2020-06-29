紅磡中環渡輪隔9年復航 梯級上落不便輪椅客

兒子愛坐船 一家四口專程試搭

昨早7時半不少市民排隊等候乘坐紅磡首班船，並舉機「打卡」，至中午時熱度仍無減退，船上約有七成客量。程小姐一家四口住東區，專程到中環坐船到紅磡再折返。她說兒子愛坐船，故特意試乘新航線。她認為航班有冷氣，夏天乘坐較舒服，而船艙環境亦較天星小輪整潔。

紅磡中環渡輪相隔9年再復航，由富裕小輪營運。由紅磡（南）碼頭來往中環碼頭，票價正價為9元，但船程較疏落，最快20分鐘一班。黃埔居民葉先生說，9年前也會乘坐此航線，認為復航後前往港島較方便。

不便輪椅嬰兒車 乘客盼換船

航程約10至15分鐘，沿途可欣賞維港景色。惟坐輪椅或推嬰兒車者要享受航程或較困難。渡輪分兩層共有194個座位，前往上層船艙需走數級樓梯，進入下層船艙亦有兩級樓梯，加上船艙出入口狹窄，有坐輪椅的長者需先由人扶起，收起輪椅後才可進入船艙。

陸太昨與60多歲需坐輪椅的親戚由紅磡試坐船往中環，稱上船後需收起輪椅，亦見到有家長也要把嬰兒車收起，認為對殘疾人士不便，建議渡輪考慮換船，照顧殘疾人士。

居於黃埔的游先生在中環上班，昨特意到紅磡碼頭觀察環境，他稱留意到早上繁忙時間半小時才有一班船，若錯過後等待時間已夠他改乘港鐵到達中環。