合作社兩重建項目 市建墊付地價省時

供「散社」免費法律顧問 簡化審批流程

現時公務員合作社的「散社」程序非常複雜，一般需兩三年時間才能完成，社員需經散社和分契程序取回單位業權後，才能考慮市建局收購建議，同時還要向政府補回地價，才能解除轉讓限制，以完成買賣手續。韋志成說，該兩個項目涉37個公務員合作社，共616戶，但目前仍有10個合作社尚未解散，兩個項目內未補地價單位多達九成。

韋志成稱，市建局除已委聘法律顧問外，亦會協助合作社的業主處理補地價程序，簡化補價審批流程。他稱，市建局會代合作社業主統一向政府申請評估補地價款額，業主毋須自行申請，以省卻申請及審批程序，而市建局向業主出價收購時，會同時提供市建局收購價和政府的補地價金額，當業主接受市建局出價後，局方會直接替業主支付補地價，不用業主先墊支，可免卻業主準備現金周轉煩惱。

韋志成續稱，初步評估後，自住業主在扣除土地補價後收到的補償，足夠用作購買由房協發展和提供的專用安置屋邨資助出售單位，作為重置居所其中一項選擇。