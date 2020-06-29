地下缸20年無洗 舊樓盼增資助額

西環均益大廈第二期現屆業主立案法團2018年上任，成員高先生稱，過往大廈多年均使用淡水冲廁，水費極貴，早前響應水務署要求，進行轉用鹹水冲廁工程，但今年初安排工人檢查水管期間，才發現地下食水缸超過20年未清洗，水缸內佈滿泥沙，之後已立即清洗。除地下水缸，他說水缸控制閥曾損毁，亦有水喉喉管出現鏽蝕及水喉掣不符現行法例等要求。

稱改善工程多 另冀公布參考價格

高先生稱，業主普遍歡迎水安全計劃資助計劃，該廈將會申請，期望能透過計劃糾正大廈內部供水系統中部分不符合標準的地方，並確保大廈食水安全。但他亦冀政府能夠增加資助金額，尤其針對改善工程方面，並希望政府能公布維修及保養水務系統工程的參考價格，以增加透明度，令法團了解承辦商出價是否符合市場價格。

物管界倡長遠擴至學校安老院

物業管理公司協會前會長、其士國際集團副董事總經理譚國榮亦歡迎計劃，認為有助大廈確保食水安全，並可增加業界及市民對保養大廈供水系統的認識，長遠為大廈增值。他建議未來可進一步上調合資格申請樓宇的應課差餉租值限額，令更多住宅樓宇參與計劃，並把計劃擴大至涵蓋學校、安老院舍等；以及完善培訓階梯，吸引更多合資格人士加入，從而降低市場價格。