食水檢查資助5000廈 最多批31萬 供舊樓維修供水系統 7‧13可申先到先得

水務署2017年起推廣「建築物水安全計劃」，鼓勵住宅樓宇為內部供水系統評估風險、定期檢查、保養及維修，以保障大廈水質安全，但部分大廈因財政資源有限難以執行。

水務署總工程師梁志雄（圖）接受訪問表示，希望透過「資助計劃」，鼓勵業主及物業管理公司在樓宇內實行水安全計劃，署方將於7月13日起以先到先得形式，接受私樓或商住樓宇申請，名額5000個。署方參考針對舊樓的「樓宇更新大行動」的申請要求後，合資格申請的市區樓宇（包括沙田、葵青及荃灣區）住宅應課差餉租值規定為每年不超過16.2萬元，新界區樓宇不超過12.4萬元，計劃不接受樓高3層或以下樓宇申請。

梁志雄說，水務署對食水水質有信心，但食水進入各樓宇內部供水系統後，仍可能受不同因素影響水質，如水箱蓋未妥善清理、內部喉管出現問題等，很視乎大廈內部供水系統保養程度。

6萬助保養 25萬做改善

他稱，計劃將資助兩大部分，首部分包括資助大廈聘請合資格人士，為樓宇內部供水系統做水安全風險評估，「整個內部供水流程哪個地方有風險，就去檢查」，並在首4年期間，資助大廈為內部供水系統做定期檢查及保養工作，例如清洗水箱、水泵等；當大廈完成檢查及保養工作後，亦需聘請獨立人士審核，以檢視工作成效。首部分資助金額上限合共6萬元。

另一部分則是大廈完成風險評估後，若發現內部供水系統出現問題需做改善工程，可向水務署申請資助，屆時大廈需聘請獨立顧問提交工程範圍及價格的建議書，並交予水務署審核，水務署可批出最多25萬元資助。若工程價格超出上限，需由大廈業主承擔。

反應佳或加碼 政府監察防圍標

梁志雄表示，目前約1萬幢大廈符合資格申請，但預計未必全數申請，若計劃推出後反應良好，水務署會考慮未來增加申請名額。被問到會否擔心資助計劃掀起業界圍標，他稱所有大廈需根據民政事務局要求投標，政府會監察。

喉匠：小屋苑缺錢 評估後沒動工

資深持牌水喉匠張偉林稱，過去有單幢樓或小型屋苑因缺資金，難以推行「水安全計劃」，部分大廈亦只完成風險評估而無做改善工作，認為提供資助後，可幫助保障水質安全。他又稱，業界兩年前已舉辦訓練班予合資格人士修讀，目前約490名合資格人士，相信隨着資助計劃推行後，會吸引更多專業人士參與，以滿足市場需求。

明報記者