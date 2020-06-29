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莊思明失手袋遭碌卡5.7萬 拘雌雄賊

【明報專訊】藝人莊思明周六（27日）於旺角拍攝劇集期間，放置於服裝車上手袋被賊人盜走。賊人即時盜用其信用卡，於旺角區多間店舖及網上購物，涉款共約5.7萬元。案件由旺角警區刑事調查隊跟進，數小時後先後拘捕一對涉案男女。

拍劇財物放服裝車 莊：車長看守

莊思明回覆記者查詢稱，事發時手袋正放在服裝車上，有車長看守；平日劇組人員會上落服裝車，陌生人則較難登車。莊思明表示，由她發現不見手袋至賊人第一次盜用其信用卡之間，僅相隔很短時間，賊人共碌卡10次，由於她已報警及凍結信用卡，故毋須自行找數。莊思明說，過往工作一直將個人物品置於服裝車，「估唔到會發生咁不幸的事」。她說以後工作時「淨係帶個人」。

事發前日下午2時許，警方接獲一名33歲莊姓女子報案，稱早前將一個價值約1.5萬元的手袋，放置於停泊在旺角登打士街1號對開的一輛小巴內，其後發現手袋連同袋內信用卡及銀行卡不翼而飛，懷疑被盜。警方接報到場，經初步調查，發現有人盜用莊的信用卡，於旺角區多間店舖及網上購買貨品，涉款共約5.7萬元。

旺角警區刑事調查隊第10隊人員接手調查案件，同日下午約5時及晚上約8時，在旺角拘捕37歲黃姓男子及38歲楊姓女子，涉嫌車內盜竊及以欺騙手段取得財產被捕。拘捕期間，黃情緒激動並拒絕合作，警員其後合力制服，事後加控拒捕。

莊思明胞姊莊思敏同為藝人，為馬來西亞華僑富商莊寶之女，莊思明2010年參選香港小姐奪得季軍，其男友為無綫藝員楊明，二人曾公開表態「撐警」。去年12月，無綫藝員組團到警察總部為警員「送暖」，二人亦有到場。另外，莊思明今年1月曾在社交網站發文，投訴在航班多次向空姐借筆被忽視，更上載機組人員名單，被網民批評泄露私隱。

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