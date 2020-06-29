4000警力迎7‧1 灣仔今封路

本報記者昨午所見，金紫荊廣場內擺設大量鐵馬，各入口被10多個兩米高水馬圍封，不過水馬大閘仍大開，車輛及行人可自由進出，通往會展博覽道入口的馬路亦架設水馬陣，各路口則已放置帳篷及座椅，相信是供警員執勤使用，警員亦在附近加強巡邏。

消息稱，警隊會出動最少3000至4000警力，包括六大總區應變大隊會候命，應付7‧1可能出現的衝突，亦會以高姿態巡邏及駐守高危地區，包括灣仔、立法會、政總附近一帶。

因應周三7‧1升旗儀式，運輸署及警方表示今凌晨起將實施特別交通安排，包括封閉博覽道、博覽道中、博覽道東、中環灣仔繞道往博覽道的支路、介乎博覽道中及會議道的菲林明道，以及介乎龍合街與博覽道東之間的龍和道東行線。除持許可證車輛外，其他沿龍和道東行車輛需右轉入龍合街南行，或駛入中環灣仔繞道東行。沿菲林明道北行車輛則不准駛入博覽道東。

至於公共運輸服務，於博覽道東的巴士總站及位於博覽道東近會議道的巴士站將暫停使用。運輸署呼籲灣仔北一帶交通將更擠塞，駕駛者應避免駕車到受影響地方。