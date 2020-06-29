新冠網上仲裁今可申 盼一月解糾紛

中小企盼講數 憂聘律師毁關係

截至去年12月，本港有34.1萬多間中小企，其中10.7萬多間從事進出口貿易及批發業務。中小型企業聯合會會長麥美儀說，不少本地廠家正面對疫情衍生的出貨、貨款問題，「有廠家出貨到外地後，對方要求七折找數，甚至說『唔要（錢）便告我』」；亦有廠家訂購原材料後，買家叫停生產，廠家需同時處理與買家及供應商的糾紛。

她說，中小企面對商業糾紛，大都希望雙方可「講數」達至雙方可接受的解決方案，而不想花錢打官司，甚至有中小企寧願蝕點錢，也不想失去合作多年的客人，破壞雙方感情，「以保持日後仍有生意做為原則，搵律師一定會破壞關係」。

本身是律師的陳曉峰粗略計算，商業糾紛官司基本律師費約20萬元，若輸官司一方需支付對方約六至七成律師費，即共需付約32萬元，「打一場官司要100萬元不出奇，如果糾紛涉及銀碼細，很多公司都不會打（官司）」。

雙方各付200元 索償50萬內

根據政府防疫抗疫基金規定，使用網上調解或仲裁服務的其中一方須為香港居民或公司，索償金額需少於50萬元，而雙方需各付200元登記費。陳曉峰形容，以一般官司的做法，「坐的士來回法院已不止這金額」，但他強調計劃不止為中小企節省金錢，亦可節省時間。他稱早前法庭因疫情停擺多個月，民事訴訟案隨時需排期4至6年才審理，屆時涉事公司、證人可能已四散，他希望網上平台可疏導部分排長龍的官司，並期望可在一個月內可解決糾紛。

陳曉峰說，對中小企而言，一般調解、仲裁費用亦不低，根據國際仲裁中心資料，未計算租用房間、聘請律師等開支，經該中心處理的仲裁案，平均每宗仲裁費11.9萬元，他說網上調解或仲裁可節省場地、文件往來等開支。

eBRAM中心獲律政司撥款7000萬元，其中5000萬為網上平台首12個月的發展、營運等開支，其餘為支付調解員和仲裁員的收費，政府預計每宗調解案費用6000元，每宗仲裁案為2.5萬元，陳曉峰形容是「疫情價」，稱調解員和仲裁員最終收費與政府預計相若。

明報記者 馮樂琳