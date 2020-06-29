下爬10米峭壁 行山翁失足墮斃 專家：爬澗技術體能要求高 裝備不同行山

失足墮下68歲男子姓陳，頭部及身體多處嚴重受傷昏迷，因倒卧位置被引水道分隔，消防接報到場將他固定於抬牀再移送至安全位置，交由救護車送院，惟搶救後證實傷重不治。警方事後帶同其中一名行山友人重返現場，協助了解意外時情况。警方初步調查事件無可疑，死因有待剖驗確定。

據了解，陳與10多名行山友人於大欖涌起步，至昨午近1時，途至石龍飛瀑附近石澗，準備由石澗旁爬落大欖涌引水道時，突失足從約10米高墮下，倒臥引水道旁，同行友人報警求助。陳準備下爬的峭壁接近垂直，有山友綁上協助上落的繩索。

旁有綁繩 山友：攀爬省半小時路

有行山人士稱，若由引水道往石龍飛瀑及元荃古道，可經由連接水閘小路橫過引水道，再利用石澗旁綁有繩索的峭壁攀登，與相對較易行的路線節省約半小時，為不少行山者的捷徑。石龍飛瀑高約40米，位於石龍坑下游，有多個大小不一的水潭。

專家：爬澗需防滑鞋 不應帶杖

攀山專家鍾建民指出，近日天氣炎熱，不少人行山時會選擇到較涼快的山澗或石澗，惟未為意自己有否足夠體力及技術應付要攀爬的路線，石澗一帶岩石亦脆弱且容易跣腳生意外。

鍾建民提醒，行山與爬澗有一定分別，所需裝備有所不同；爬澗要求平衡力、手力及爬行技術，對體能要求亦較行山高，建議行山者穿上防滑的行山鞋，以及避免帶行山杖，以騰出雙手方便攀爬。

翻查資料，今年已發生多宗行山者從高處墮下致命意外。1月一名46歲女子偕友到沙頭角紅花嶺行山，至紅萬石澗時爬上瀑布，失足從4米高墮下昏迷，飛行服務隊直升機吊起送往東區醫院搶救後不治。4月一名41歲姓方女子偕友人沿萬宜水庫東壩遊覽，其間攀過多個防波堤的錨形石沿崖邊上山，失足從50米高墮崖，送院不治。