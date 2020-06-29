機電署獨攬醫管局工程 工會：外判服務參差

醫局高層：署方兼任監管

有「自己人管自己人」感覺

機電署是醫管局的機電服務提供者，以往透過營運基金與醫管局簽訂服務水平協議，至後來醫管局就相關工程服務公開招標，亦由機電署取得合約，由2017/18年度起繼續提供5年服務。

有醫管局高層形容，機電署現時基本上「獨攬」醫院的冷氣、電力及機械等維修保養工作，另一方面，機電署同時負責監管，予人「自己人管自己人」的感覺，但他相信機電署的員工沒有偷工減料。

熟悉負壓系統的醫管局消息人士指出，以往曾有私人公司表達參與競投機電合約的意欲，局方亦就此做市場調查，並嘗試對2017/18年度開始的合約公開招標，惟「市面上不是這麼多人（公司）做到」，醫院工程牽涉的責任不小，亦需要相關專門經驗。

政府機電工程署技術人員工會主席何國樑表示，機電署多年來外判合約予承辦商負責，而本身是公務員的前線工程師愈來愈少，以往大醫院一更有7、8名工程師，但目前只有3、4人，加上部分醫院擴建，工作量愈來愈大，「就算知道哪裏有問題，都趕不及維修」。他又說，曾向承辦商反映部分外判員工質素參差，惟有關被指不達標的員工淪為醫院之間的「人球」，沒真正改善問題。

機電署：會加強監察承辦商

機電署表示，會加強監察承辦商，確保維修保養工作的質素，並加強與醫管局協調和溝通，提升事故發生時的應變能力。

（抗疫新階段）