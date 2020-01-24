公院負壓房兩月故障11次 SARS後安裝普遍老化 醫局盼冬前完成大維修

明報記者 許芳文

涉7間公院 最長故障75分鐘

自4月中至6月中，醫管局共公布11宗涉7間公院的負壓系統事故（見表），故障歷時3分鐘至75分鐘不等，當中瑪嘉烈醫院傳染病中心及北區醫院各故障3次，全部評估感染風險低。

機電署表示，公立醫院負壓設施大部分於2003年SARS爆發後安裝及啓用，已運作超過10年，普遍出現老化，系統的可靠性及設計均有改善空間。

部分備用系統需人手啟動

熟悉負壓系統的醫管局消息人士表示，當局界定4宗涉及人為因素，包括瑪嘉烈的第一宗事故；其他涉及機件老化、設計落後等問題。他解釋，當時瑪嘉烈的中央冷氣控制及監察系統數據出現不穩定，機電署要求供應商更換路由器的韌體，惟更換後有關系統重新啟動，未有平常繼續運行，涉軟件漏洞。

機件方面，SARS後安裝的負壓系統中，部分醫院的備用系統沒自動轉換功能，即使有兩個風扇，亦要人手啟動，其間系統會停頓，於5天內出現3次故障的北區醫院便是其中一例。消息人士稱長遠會改善設計及使用較先進設備，包括更換自動轉換後備系統。此外，北區的兩次故障涉及風閘老化，機電署人員緊急維修風閘後仍故障，其後更換新風閘。

10多年沒提升系統 「出事會跟進」

對於為何明知備用系統並非自動化，10多年來都沒提升系統，消息人士表示新醫院的備用系統已能自動轉換，舊醫院會「一路改進」，連同病房翻新工程一起進行，「現在（負壓系統）出事後會跟進，做得就做」。

有醫管局高層表示，各醫院的故障暫未見共通系統性問題，趁疫情放緩，機電署會分批為負壓系統「大維修」，「希望在冬季前全部維修一次」，每間負壓病房維修料需時4周。

郭家麒批人手操作如恐龍時代

身兼醫生的立法會議員郭家麒認為，後備系統要人手操作「不能接受」，形容是「恐龍時代做法」，他認為SARS後的3任食物及衛生局長都要就負壓設備不足及設計落後負全責，「17年來都沒正視負壓設施問題」，而SARS報告建議興建3座傳染病大樓亦「走數」。

醫管局員工陣線主席余慧明亦批醫管局及政府沒正視負壓設備落後，「醫管局一直推卸等重建，但每次疫情過後，管理層就忘記教訓，SARS報告建議的3座傳染病中心，最後只建一座」。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，疫情前隔離病房使用率約三至四成，部分毋須啓動負壓系統，疫情下逐漸暴露機件老化等問題。她說以往改善負壓系統未必是最優先項目，增加普通病牀才是。

機電署指出，非常重視公立醫院負壓系統事故，已聯同醫管局檢討，並制定短、中、長期改善措施，加強監察負壓系統運作；亦會根據各醫院情况，分階段騰空隔離病房維修，包括檢視通風系統運作、更換可能老化的部件等，料需時數月，視乎疫情發展。

醫管局表示，近期已完成保養工程的包括北區醫院、律敦治醫院及伊利沙伯醫院部分病房，其他醫院的會在短時間內陸續展開。

（抗疫新階段）