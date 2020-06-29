越封關轉機客滯禁區3月 專家批當局乏協調

國泰：乘客加國上機 多番勸喻不出境

國泰航空昨回覆傳媒查詢時表示，該名由加拿大經香港轉機的旅客於3月抵港時，因越南緊急封關航班取消，逗留機場禁區，當時香港未實施中轉客的限制。經多番勸喻，該乘客不欲出境，希望第一時間乘搭可行的越南航班。國泰表示，事發時已通告當局，亦為乘客物色機位及提供協助，國泰現時並沒有其他中轉客在機場禁區逗留。越南政府3月22日禁止所有非必要外國人入境及停飛國際航班。

本報昨向機管局查詢現時有多少旅客滯留於機場禁區，以及有否通報政府部門，獲口頭回覆稱有數名旅客滯留，全於隔離區等候。衛生署表示，基於公共衛生考慮，已與機管局建立機制處理滯留機場旅客，至今安排6人採集樣本，全部對新型冠狀病毒病呈陰性反應。

機管局：數名旅客滯留 全於隔離區等候

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，多名旅客滯留機場多日「非常不理想」，而機場有不少來自疫情嚴重地區的旅客，滯留者或會感染再傳染地勤或其他人。他認為機管局應加強監測，如發現有人滯留，應立即通知政府部門，盡快安排病毒檢測或檢疫，並作遣返等安排，他批評機管局、衛生署港口衛生科等部門欠缺協調機制。

上周10名從迪拜來港欲轉機回中國的內地旅客被拒絕入境後再送檢疫，衛生署昨表示全部人對病毒呈陰性，但仍未交代該10人於檢疫期結束後的去向，亦沒交代他們需否支付檢疫期間的費用。接載他們來港的阿聯酋航空則稱檢疫期未結束，未能回覆旅客是否會被遣返回迪拜。

本港至昨日連續15天沒有本地確診個案。昨新增兩宗輸入個案為一名12歲女童和38歲男子，二人同由印度抵港，衛生署至今錄得9宗印度輸入個案。

（抗疫新階段）