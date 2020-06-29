防備院舍爆疫 隔離中心擬選址薄扶林傷健營

香港傷健協會承認相關政府部門曾向該會了解營舍的無障礙設施，是否適合照顧有特殊照顧需要的長者及傷殘人士，協會稱將持續協助政府部門考慮各項因素，在平衡不同持份者權益的原則下，配合政府部門安排。傷健營位於薄扶林水塘旁，鄰近港大大學堂。

現存中心不適合照顧大批院友 需無障礙設施

食物及衛生局表示，因應疫情發展，政府會繼續密切監察各項檢疫設施的使用情况，並按不同需要，包括老人或殘疾院舍院友的特別照顧所需，積極研究不同隔離設施的方案，以期在有需要時能盡快啟動。

本報從3個獨立消息渠道獲悉，位於薄扶林的香港傷健協會賽馬會傷健營是當局考慮選址之一。有消息人士稱，現存檢疫中心不適合照顧大批有特殊需要、行動不便或以輪椅代步的院友，考慮到不少院舍沒足夠隔離房間或空間，需另覓合適檢疫選址，以備不時之需，無障礙設施是重要考慮因素。據該傷健營網站簡介，營舍設有無障礙設施，可供傷殘及健全人士入住，宿營最多可容納124人。營舍有四人房、五人房及七人房，房間設無障礙洗手間及浴室。

安老協會：政府沒予院舍爆疫指引

有醫管局高層表示，平日公立醫院會派外展隊到院舍了解院友身體狀况，若院友需轉移到臨時檢疫中心，他相信醫管局可充當配合角色提供支援，「老人家郁動到新地方，要重新適應環境，可能會容易跌倒，醫管局有這方面照顧的經驗」。他說該傷健營無障礙設施應「滿分」，但出入營地的路段相當狹窄，須注意若有大量救護車出入時如何應變。

香港安老服務協會主席陳志育表示，大部分院舍不適合院友原址檢疫，因較少獨立房間，原址檢疫「較高風險及不可行」，相信如政府可預留營地供院友集中檢疫會較理想。至於爆疫時要如何處理院友，他說政府沒給予業界明確指引，相信屆時要視乎爆疫規模、院舍人數、如何界定密切接觸者等，才能決定具體方案。

明報記者 陳柔雅 許芳文

（抗疫新階段）