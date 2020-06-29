檢疫中心醫生：誰未哭過不正常 高峰期日收數百人壓力爆煲 曾遭檢疫者掟渠蓋

駿洋邨沒冷氣 醫療站從零開始

新冠肺炎疫情期間，本港一度有6個檢疫中心，包括鯉魚門公園度假村、麥理浩夫人度假村、翠雅山房、曹公潭戶外康樂中心、駿洋邨及八鄉少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營，累計逾9500人入住，其中逾210名使用者確診。衛生署共派100名醫生、250名護士，連同志願人員，一共500至600人在不同檢疫中心工作。民安隊亦曾派4萬人次，合共服務約40萬小時，負責統籌中心各部門，醫療輔助隊亦有協助中心運作。

每個檢疫中心地理位置各有不同，工作也有別，例如鯉魚門依山而建，醫療輔助隊一級輔助護士甄靜雯說，夏天時穿著整套防護裝備，從度假村入口上斜坡，每每汗流浹背。駿洋邨是未入伙的屋邨，沒有冷氣，衛生署高級醫生梁金惠笑說當時該處好似山窿一樣，「要開天闢地」，由零開始建設一個醫療站。

梁金惠SARS時已在當時的檢疫中心工作，他形容那時「連對付什麼都不知道」，不知道怎樣穿個人防護設備，N95口罩更要自費購買。SARS後，衛生署每年有演習，48小時內要開啓到檢疫中心。雖預期這次抗疫時間比SARS要來得長，但認為現今情况比SARS時清晰。

稱檢疫者驟遭隔離 籲關注入住者心理

衛生署醫生梁麗娟表示，不少檢疫者都是突然知悉須接受檢疫，與想像的落差大，「好似要坐監一樣」。於鯉魚門度假村，有人情緒激動，質問梁為何不能家居隔離，在電話內不斷罵她。梁說，最深刻的是曾有人悄悄收拾包袱向工作人員宣稱「梁醫生」允許他離開；更有人氣上心頭，拿牀邊雜物、甚至坑渠蓋扔向她，幸沒扔中。她有時更曾擔心被人「私了」，故認為要關注檢疫人士的心理。民安隊高級行動及訓練主任何永禧說，有義工組織曾在駿洋邨檢疫中心安排整棟樓的小朋友舉行繪畫比賽，讓小孩有所寄託，亦讓家長稍稍放鬆。

醫護滿足：檢疫者由生氣到感激

范婉雯說，最忙碌的時候要算是同時間5個檢疫中心一同啟用，每日數百人被送至檢疫中心，醫護檢疫人員忙得不可開交，大家多次因壓力爆煲而落淚。梁金惠則說同事們「拉到好緊」，不過看到檢疫人士從不解、生氣，到向他們道歉，最後充滿感激地離開中心，讓他們感到滿足，未來亦準備好長期作戰。「做咗醫生咁耐，到退休，這次疫情的工作會在我腦裏不斷重複回味。」

明報記者

（抗疫新階段）

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