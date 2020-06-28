3250醫生各有平板電腦 查資料省時 助病人交流

來年增逾千部

首批加入「一醫生一平板」計劃的天水圍醫院急症科顧問醫生黎靖匡表示，以前每次巡房，只能先單靠病人牌板了解情况，然後才一次過回到桌上電腦，在CMS上瀏覽及記錄病人資料，之後開藥或為病人安排治療及檢查，「過程非常轉折」。

黎靖匡說，自從有了平板電腦，便可以「一站式」看到病人、牌板及電腦資料，可以更專注與病人交流，「全面知道他們的情况，做到更快更準的決定」；過去病史一覽無遺，就可以全面掌握病人情况，「與他們互動得更好」。他舉例，得到病人的抽血報告後，可即時在平板電腦比較同一病人的過去紀錄，不必再到桌上電腦慢慢翻查。

黎靖匡認為平板電腦另一好處是時間便捷。除了在病房工作，他不時亦要到急症室診症，他憶述有一次護士通知他，病人的電腦掃描有異樣，希望他可以馬上看掃描片。他說，如沒平板電腦，便要從急症室趕往病房，用電腦看報告，那時口袋有平板電腦，即看到病人腦出血，便馬上跟進，「即時知道可加快處理時間」。

以往牌板依靠人手記錄病人體溫、血壓等資料，但人人字迹不一樣，黎靖匡坦言有時要找同事確認，變相又多一重工序，但現時以電腦顯示便更清晰。

（智慧醫院系列）