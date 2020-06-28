血壓體溫免手寫 醫護平板一鍵知

【系列一】

明報記者 艾博瑜 朱韻斐

天水圍醫院自去年10月起，在6A急症室病房使用集合血壓機、體溫計及平板電腦等組成的「智能生命表徵監測」，護士利用這個「流動工作桌」為病人檢查後，血壓、體溫等會自動傳入電腦，醫生可即透過平板電腦瀏覽數據。

天水圍醫院急症科資深護師林蘊雯表示，以往每次檢查先要翻閱病房內所有病人牌板，才知誰要做什麼檢查；現只需在「智能生命表徵監測」上的平板電腦一按鍵便列出工作清單，一目了然。林蘊雯說，以往醫護不時爭用牌板，現以平板電腦代替便可避免這情况。

天水圍醫院牀頭裝平板電腦代膠牌

同時，該院引入「電子牀頭顯示」，即牀頭有平板電腦顯示照顧注意事項，例如只可吃軟餐、不可落牀等。林蘊雯說，過往牀頭以膠牌列出注意事項，更新時要走到病牀換牌；平板電腦顯示可「遙距換牌」，在電腦系統更新資料，牀頭即會顯示最新事項。天水圍醫院會於上半年在另外兩個內科病房裝設「智能生命表徵監測」及「電子牀頭顯示」；未來目標推廣至該院所有病房。

新醫院擬增機械人送餐送藥

在新建醫院方面，張毅翔表示會全數加入現有智慧項目外，亦盼增機械人助藥房配藥自動化，會研究以機械人取代以人手送餐、牀單、藥物等，為此要先突破重重難關，例如機械人不懂自己按電梯上落樓層，要想方法配合電梯和機械人；樓層設計上走廊或要夠闊和夠平，機械人亦要學懂避開人群；整個醫院的網絡亦要覆蓋足夠，避免機械人在走廊「斷線」。

公院電子化不但減省人手，亦可助減事故。過去曾發生漏看報告事故，張毅翔表示，留意到相關風險，從前用紙本報告，同事會在報告寫跟進事項，再將一份份報告分給各同事，「紙張有沒有人寫過東西無人知，有沒有人跟進亦無人知曉，靠人手盡力做」。

張稱，會逐步在電腦系統中加入新提示功能，例如提醒醫生未看報告或已輸入的跟進事項無人跟進，甚至「升級」至提醒上司，有關系統已在個別專科門診試行，未來會更大規模推廣；「智能生命表徵監測」亦會加警報，如病人的報告數據超過或低於某水平，可向醫生發警報。

疫情加快公院變身 研穩定病人遙距診症

公院的電子化步伐最近加快了，張毅翔指過去半年疫情成契機，加速公院變身智慧醫院。他舉例，疫情前已考慮引入遙距診症，但病人習慣「見吓醫生」，料參與意欲低而擱置，直至疫下病人普遍盼減少到醫院，促成試行遙距診症，但現要借第三方視像對話程式，過程繁複。他透露，正準備在醫管局一站式手機程式「HA Go」加入視像通話功能，目標今年內推出，該局內部亦會探討未來哪些病人適合遙距診症，免部分穩定病人花半天到醫院覆診。

張毅翔亦留意到護士進出隔離病房為確診者量血壓等，需用大量保護衣，市面現已有不同新科技可遙距量度維生指數，會評估這些儀器的經濟效益、準確度和認證後引入，望減護士進出隔離病房次數。

（智慧醫院系列）