羅致光：研列外傭「不宜居家檢疫」條件

拒資助檢疫 稱責任在僱主

菲律賓駐港總領事早前表示，未來兩三個月將有近1.3萬名菲傭來港。羅致光昨出席商台節目時稱，最近菲律賓抵港者確診比率約0.65%，推算若1萬人從菲抵港，當中有65人確診。他認為外傭於僱主家中檢疫有風險，正與衛生署研究，在外傭檢疫令加入「不適合居家檢疫」的條件。他說政府若資助外傭住酒店檢疫，會間接鼓勵他們出入境，「若僱主知道（外傭）回來政府會幫忙照顧14日，僱主會鬆懈……這個好心會令香港防疫成為很大問題」，稱政策原則是減人流。

羅又說，外傭檢疫安排的責任在僱主，會向中介公司和僱主提供更多資訊，包括提供「14天檢疫package」的酒店，但他說，「（僱主）最好就續約不換工人」，政府已延長外僱完約後留港時間，協助其尋找新僱主。

業界冀政府安排統一地方檢疫

中介公司得成僱傭董事總經理廖翠蘭批政府想法離地，稱僱主從無要求政府資助外傭檢疫，「僱主會畀錢」，只期望可安排統一地方檢疫，例如政府檢疫中心有人看管，可避免外傭外出增加感染風險。至於羅建議僱主續約，廖說「有時不是僱主想換，是外傭不做下去」，期望政府認清事實才想對策。

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示，14天檢疫食宿費約七八千元，認同僱主有責任包辦外傭檢疫開支，政府則應提供配套。她說有僱主找酒店時遇困難，初到港外傭又不熟悉香港交通，部分亦不精通英文，建議政府提供指定酒店名單、安排交通及翻譯人員講解檢疫注意事項。

外傭僱主林女士稱，從其外傭口中得知，有抵港外傭與多名外傭合租共住，或供假日休息的單位（外傭間俗稱Boarding House）作14天檢疫。她說若政府不安排指定檢疫地點供檢疫，擔心出現更多漏洞，認為不應將選擇檢疫地點責任交給僱主。

（抗疫新階段）