拒遣返英 內地婦滯機場14日

機管局：英航沒按規定載客

近日有微博用戶轉載一名姓劉女子的微信朋友圈，顯示劉從英國抵港後不能入境，她要求機場將她「押送」上港珠澳跨境巴士，或轉飛往內地的航班，均遭拒絕。劉報稱患糖尿病，拒返英國。劉曾在機場遇到滯留機場後被送往檢疫中心的10人，並在微信稱「他們能衝出一條入境門的話……我也能回家啦」。據了解，該女子本月13日乘英航抵港，一直待在轉機大堂禁區，並無要求入境。

機管局發言人證實於本月14日已收到通知，英航沒按規定將一名有意轉機往內地的乘客載至香港，香港現沒轉機往內地的服務，航空公司安排她返回出發地，惟她不接受；航空公司曾聯絡她在英國的家人，亦因她自稱有長期病，曾提出送院，惟她拒絕及堅持留在機場，航空公司會提供餐飲及毛氈。

數人滯機場 留「隔離區」

機管局稱，得悉有旅客滯留機場後已通知相關政府部門。發言人口頭回覆稱，仍有數人滯留機場，全獲安排於「隔離區」，但無交代實際人數及是否都是內地人。

衛生防護中心稱已與機管局建立機制處理滯留旅客，中心會安排檢測。至於已送入檢疫中心的10名滯留者將遣返何地，本報昨第三度向衛生署查詢，未獲回覆。

工會：有越南客滯留3個月

香港民用航空事業職工總會副主席李永富稱，近月機場禁區不時有旅客滯留，他見過一名越南客，原定3月從加拿大經香港轉機返越南，但因加拿大出發的航班延誤，他趕不及轉機，之後越南封關，結果在機場滯留3個月，至今未離開。李說機場禁區範圍大，且部分座椅隱蔽，難估計滯留人數。

立法會議員譚文豪批評港府不可能任由滯留者拒絕遣返，機場不時出現護照無效等無法入境個案，一向做法是讓他們乘最近一航班返回出發地，護照無效、不能返回出發地者，才考慮送去護照發出地，「係咪唔敢得罪大陸人？」他說航空公司應負責任，入境處不遣返滯留者亦難辭其咎，促盡快處理。

（抗疫新階段）