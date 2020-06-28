物流署誤購違商品例口罩 海關搜兩公司拘4人 政府正評估有否分發市民

本報前日收到消息，指一批由物流署購入的口罩，部分違反《商品說明條例》。特首林鄭月娥2月曾在記者會表示，各個政策局和部門每月使用約800萬個口罩，並承諾為政府合約的外判清潔工人和全港安老和殘疾人院舍提供口罩，每月估計約70萬及100萬個。據了解，前線醫護、公務員、紀律部隊、社署及其他社福機構，甚至早前公開試的考生及在囚者均有可能收到政府購入的口罩，物流署正檢查批次編號及送貨日期，評估涉及的部門及是否有市民收到問題口罩。

本報昨凌晨透過政府新聞處向海關、商經局及物流署查詢，商經局發言人昨晚一併回應稱，海關早前接獲舉報，稱有供應商向政府物流服務處供應疑附虛假商品說明的口罩。海關隨即展開調查，並採取行動，共搜查兩間公司，拘捕4人，各人獲准保釋候查。發言人稱案件仍在調查中，暫不宜透露詳情。

政府：派10口罩計劃

與涉案公司無關

政府早前亦公布，周二起透過香港郵政向每戶派發10個外科口罩。商經局稱，計劃是政府透過「本地口罩生產資助計劃」下首批採購的口罩，與涉案公司無關，又稱有關口罩獲認證，由政府直接向有關生產線採購。

疑涉假文件 轉介警方

物流署昨晚亦發新聞稿，稱涉案口罩由該署於3月購入，其後分批送達。署方已通知所有獲分發有關口罩的政府部門暫停使用及回收，以便轉交海關處理。署方已撤銷與涉案供應商有關的採購合約，並會向其追討損失及賠償。署方懷疑涉案供應商曾提交虛假文件，已將案轉介警方。

立法會議員林卓廷稱事件涉有人欺騙政府，政府應盡快公布涉及多少口罩、涉及什麼部門，並交代有關口罩出了什麼問題，「生產上出咗事？冒牌？定畀人偷龍轉鳳？」他認為物流署應檢視採購程序，「有人為因素？定有程序有漏洞畀人鑽空子？點解驗收時發現唔到？」

明報記者

（抗疫新階段）