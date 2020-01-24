去年逾350人入院 蟲咬致過敏性休克 工人住ICU一周

據香港過敏協會，過敏性休克患者接觸食物、昆蟲、藥等致敏原後，會於數分鐘內血壓急降、暈眩、呼吸困難，甚至失去知覺，若不即治療可致命。

香港過敏科醫學會主席何學工表示，過敏性休克是最危險的過敏反應，「無嘢驚得過處理過敏性休克，真係要爭分奪秒」。

以往不知自己有過敏性休克的前地盤工人吳先生稱，2011年及2015年曾被蟲咬傷，腳腫如「乒乓球」及失去知覺，當時以為中暑。直至2019年再被蟲咬，引致頭暈、嘔吐、失去意識，送院後需插喉及入深切治療部一星期，才被診斷為「紅火蟻過敏性休克」，「我𠵱家見到蟻會避開」。

免疫及過敏病科專科醫生李曦引述港大研究，指本港於2009年有150人因過敏性休克入院，2019年有逾350人因此入院；出院後獲處方「救命針」的人數則由5%升至28%，但仍低過西方的70%。他指「救命針」可助收窄血管，為患者增加血壓。

出院者28%獲救命針 遠遜外國

研究亦顯示，2018至2019年被轉介至瑪麗醫院臨牀免疫科的患者中，逾10%屬原因不明的「自發性」過敏性休克，其中60%之後被診斷為「小麥依賴—運動誘發」的過敏性休克，當患者吃含小麥的食物後做運動，便會誘發過敏性休克。何學工說，香港只有4名註冊過敏性休克專科醫生，遠低於理想的30至50人，反映此病的支援不足。