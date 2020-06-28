留長髮送癌童 促懲教保存遭拒

家棟過去近4年刻意留長頭髮，其間父母屢勸他剪髮，叫他「似返個男人」，但他卻塗髮尾油、悉心理髮，頭髮終長至肚臍位置，他說這本是一份送給癌症兒童的「禮物」。他於6月17日被送入荔枝角收押所落髮之際，還特別要求可否將剪掉的長髮當作「私人物品」保存，但遭拒絕，如今已獲保釋的他一頭短髮，但他打算往後有機會將再留長髮，為的是突破大眾的性別定型。

至於家棟的紋身亦有故事，他提到2016年以「投白票」作旗號，參加選舉委員會選舉落敗，引發思考是否要堅持自己立場抑或設法增加勝算，他後來認清做事要黑白分明、忠於自己。

藏語電影紋身 提毋忘初心

翌年他初次踏足西藏時，就在手臂內側刺上這個黑色的西藏文紋身。那西藏文意指「塔洛」，是一齣藏語黑白電影的名字，也是主角名稱，電影講述一名善良的牧羊人到城市後被騙的故事，而家棟刺上這戲名是要提醒自己毋忘初心，無論要承受什麼後果亦不改初心。初心不變，但大環境改變了，他曾想過將來再到西藏，如今他笑言應要待「光復中國」，才會再踏足內地。

家棟指初當社工時，不敢讓紋身外露，大熱天仍穿長袖衣物，後來與街坊混熟了，才不怕露出紋身，他說這可讓街坊更了解他是怎樣的人，反而單憑外表評論別人，不尊重人的多元，才有失社工專業。