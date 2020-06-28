【周日人物】收押所等半天 探囚友一刻鐘 劉家棟：有人，就有社工

經過收押所一道道閘門，他仍會怕，在那段失去自由的日子，他與一起被收押的同伴「開小組會」，見到收押所內的青年、長者、精神病患者，他自言坐了這一星期的「冤獄」，令他堅定走好社工這條路。

明報記者 羅嘉凝

24歲的劉家棟身形單薄，背上自製的皮革袋，乍看像「文青」。他於去年7月元朗遊行中，在警方與示威者之間調停，涉以身擋在警員長盾前，結果被裁定阻差辦公罪成，即時監禁一年，隨後就定罪和判刑提出上訴，至上周二獲准以10萬元現金等條件保釋，等候上訴。

還押認識青年 承諾回來探訪

家棟昨首次重臨收押所，探訪一名還押青年，二人當初同樣申請保釋，承諾誰獲保釋，就回來探訪另一人，如今他兌現承諾，卻有一種沉重，「我有短暫的自由，而他仍然無自由」。他亦體會到過往家人等待探訪他的那份不知所措。

年少「學壞」 幸社工帶回正途

回想被判監那天，家棟早上出家門，為免父母擔心，還籲他們別來聽審，只拋下一句「今晚會返屋企食飯」，他料不到自己要即時監禁，「那份失望很巨大，是對司法制度完全失望」。直至父母來探監，那天二人雙眼通紅，告訴他無做錯事，令他慶幸能有這樣一對父母。

父親是退休的士司機，母親現失業，家中還有一弟，家棟保釋後與家人吃了頓飯，補祝父親節。家棟說年少時曾「學壞」，12歲起常流連街頭，與父母吵架，至15歲有社工帶他到社區中心跳舞，他認識到社工是從社區層面改革社會，改變制度幫助別人，他隨後主動與父母修補關係，並立志當社工。

「倘失社工牌不知怎辦」

22歲時，家棟修畢社會工作高級文憑後如願當社工，在機構專職做社區發展。去年被捕後首天復工，辦公桌有社工註冊局來信，指他被判刑後將面臨紀律聆訊，若被判斷影響專業性和社工價值，將被吊銷社工資格，「若沒了社工牌，我不知怎辦，亦想不到之後的路」。

「開小組」聽囚友故事

前路未明，家棟記起在收押所首天，囚友教他「坐監心法」：思考如何活好今天。他在收押所內與老、中、青同伴開小組會議，還邀坐監慣犯教導注意事項，「哪裏有人，哪裏就有社工」。但他患抑鬱症，翌日被送到小欖精神病治療中心評估，他形容那裏的獨立囚禁室又細又臭，且沒有窗，一整天只能發呆，「在那裏我要思考如何過好每一秒」，那三日兩夜是「終極地獄」，若再住上兩天，他或許會「發癲」。

重返荔枝角收押所後，家棟重新「開小組」，遇上22歲因販毒而還押的青年，他因家貧為搵「快錢」誤入歧途，「如我不是年少時遇到願意相信我、支持我，覺得我可改變，相信我是善良的人，沒有他們的鼓勵，我可能亦會走偏，或許不是阻差辦公，或許販毒入獄的那青年就是我，所以我能夠有幸成為社工，更加找到一份責任和使命」，他亦答應日後幫那青年搵工。

今次坐監一星期，令家棟更堅定走社工這條路。他聽過囚友的故事，相信若獲鼓勵、社會能給予足夠支援，他們未必至此。昨天吃午飯後，家棟又重返荔枝角收押所，等探一名患精神分裂症的囚友，因他還押時知道對方在探訪名冊上竟無法填上一個人名，就叫對方寫上他的名字，他相信監獄無法助人更生，但朋友的支持卻可以。