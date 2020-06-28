啟德地盤工字鐵壓冧棚 工人遭扯落墮斃

現場為啟德沐元街一個地盤。昨午2時許，41歲印度裔男工人在17樓棚架工作時，對上位置一支長約9米、重約10噸的工字鐵突然斷裂墜下，將對下棚架壓毁，事主被塌下的棚架扯下，飛墮2樓平台，而工字鐵則墜落1樓。救護員接報到場，證實事主身體多處受傷，已經死亡，未有將他送院。警方初步調查後相信事件無可疑，列作工業意外，事主死因有待驗屍確定。

長9米重10噸 消防：出事前暫已裝好

助理消防區長（九龍東）張國權稱，消防到場發現死者身體被竹枝等雜物壓住，身上有安全帶，工字鐵則跌在1樓，1樓與2樓之間有空隙。他續說，消防到場發現有兩個棚架損毁，棚架不太穩固，進入地盤搜救時亦有一定危險，其間曾使用生命探測器及出動搜索犬。據張了解，工字鐵當時已暫時安裝好。勞工處表示已派員調查事件。

現場地盤為南豐集團商業項目AIRSIDE。南豐昨回覆本報查詢稱，對意外深感難過，並向死者家屬致以最深切慰問，正向有關承建商跟進及了解意外詳情，並會致力確保承建商配合當局調查，以確定意外成因及事後跟進；集團會向死者家屬發放恩恤金，並為家屬提供適切協助。翻查資料，南豐2017年以逾246億元奪得該塊地皮，將興建一幢47層高綜合大樓，總投資額達320億元，預料2022年落成。

工傷權益會：今年4宗工字鐵意外

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，根據現場照片，施工中的建築物頂部有以工字鐵做核心的混合柱，混合柱由多條工字鐵接駁而成，估計當時工字鐵未完全接駁好，突然折斷或被吊臂弄斷釀成意外。她對意外表示震驚，因這是今年第4宗涉及工字鐵的工業意外，她認為承建商應檢討，為所有工序做好風險評估，又建議勞工處公開調查報告，讓業界做好防範措施。

另外，40歲張姓男鋁窗工人昨午4時半在上水榮福中心4座8樓外牆工作時，連人帶窗直墮停車場簷蓬，昏迷被院救治，至昨晚情况危殆。事後現場地上遺下一條安全帶。