催淚彈射唐樓平台 街坊稱肚瀉一月 影片未見有人聚集 警被批「為射而射」

警：帶來不便非願見 用武「處被動位置」

警方回應時承認行動中曾有催淚彈發射到大廈平台，稱對附近居民帶來影響及不便，實非警方所願見。「警方希望公眾能理解，就何時何地使用何種武力，警方一直都是處於一個被動的位置」，並解釋每次使用催淚煙都是有暴徒非法集結、違法堵路、暴力襲擊他人、對商店或公用設施進行惡意破壞等，每次使用時，會盡量顧及其他人的安全，行動前盡可能透過各種渠道提醒附近管理處、商戶及老人院等。

本報取得的片段顯示，上月24日波斯富街一棟唐樓平台兩處冒出濃濃白煙，片中的波斯富街上未見有示威者，只有數名身穿反光衣的人在行人路上。本報曾到涉事大廈了解，4樓一間美容院職員確認，5月24日遊行期間曾有催淚彈射到美容院對出平台。職員稱，事發時美容院沒有營業，直至接獲灣仔區議員邱汶珊通知，始知有催淚彈落在平台。職員其後與邱在平台角落發現一顆彈頭，另於相鄰的改衣店平台發現另一顆，警員翌日到場將之檢走。該職員表示，事發時有一批已洗好的毛巾在平台晾曬，其後毛巾充滿催淚彈氣味，需要重洗。對於事件，職員認為「執走咗就得啦」。

催淚煙飄對面大廈 住客稱貓狗亦肚瀉

拍攝影片的波斯富街居民Yoko稱，當日下午約3時半，有零星示威者在時代廣場對開聚集，其間曾以雜物堵路，防暴警則於波斯富街天橋下方戒備，隨後向示威者方向發射催淚彈，示威者四散。Yoko續稱，警方及後再向街道發射催淚彈，惟當時街上已沒有示威者，而部分彈頭落在Yoko家對面大廈4樓平台，平台即冒白煙。

Yoko的住所與涉事大廈相隔一條馬路。她說，催淚彈落在平台後，催淚煙飄入其單位，令她咳嗽及流眼水。由於單位為「一劏八」套房、沒有通風設備，Yoko關上露台膠簾後，只能開着空氣清新機將氣味清走。她說其所養的貓狗翌日均肚瀉，她亦感到心口翳痛及持續肚瀉一個月。她又說，自己養貓狗多年，從未見過牠們同時肚瀉不適，「見到係好唔開心」。她批評當時警方只是「為射而射」，非為驅散示威者，又擔心如彈頭落在民居燃起雜物，會引發火警，「難道因為怕自己屋企會出事，就逢有示威都要留在家中？」

民權觀察質疑大廈間施放違戰術原則

香港眾志去年7月曾公開一份複審日期為2017年2月的警方戰術文件，列明警員使用催淚煙前，要考慮街道兩旁圍着高層之建築物會引致漏斗效應、使用高濃度催淚煙時可能引起火警或令無辜者受到波及等。民權觀察成員王浩賢稱，警方在大廈林立的地方施放催淚彈時，應考慮催淚氣體可能困在大廈之間，達至一個高濃度的「可致命水平」。他認為該戰術文件未有硬性規定警員遵守，屬警方行動時的原則性考慮，就去年多場反修例示威衝突警方用武情况而言，他認為警方行動與文件中所列的原則性考慮不符。王浩賢批評警方使用武力「被動」的說法荒謬，他說警方有不同訓練、戰術及武器，正正給他們選擇應對不同環境。

明報記者 陳冬綾