賭王家守秘28年 子猷邦名字現訃聞 身體原因從未曝光 母親四太：他注定須被保護

一直在外地生活 未必回港出席父喪禮

何家四房人昨日於報章刊登訃聞，公告何鴻燊將於7月9日在北角香港殯儀館設靈及公祭，翌日舉殯，擇日才安葬於家族墓園摩星嶺昭遠墳場。

訃聞中列出家族成員名單，由已故元配黎婉華為首，與二太太藍瓊纓並排而列，三太陳婉珍和四太梁安琪則排在之後，她們同是以「妻」稱謂。外界多年來一直盛傳賭王與四太育有一名從未曝光的兒子「何猷佳」，訃聞名單上沒有出現「何猷佳」，但首次出現「何猷邦」的名字，據年齡及輩分排行，他是排在三房兒子何猷啟及四房兒子何猷亨之間。

四太：在家族親友間非秘密 會一起去旅行

四太梁安琪昨發聲明，首次披露何猷邦是她和何鴻燊的兒子，並解釋因為何猷邦身體原因，家族從未對外公布他的任何信息，「猷邦的人生，注定了他必須被保護，不能夠被打擾」，聲明中未有透露其「身體原因」詳情。四太說，何猷邦在何氏家族及親友間不是一個秘密，一家人會一起去旅行、舉辦生日會，「我先生也非常疼愛他，盡量為他做好一切妥善的安排」。

據悉對電腦有天賦 獲大公司聘用

據知何猷邦年約28歲，是何超盈的弟弟、何猷亨的哥哥，曾因患病需到外國接受治療，一直長居外地；他對電腦很有天賦，大學畢業後獲外國大型公司聘用；賭王和四太非常疼愛他，故全家人及何家摯親好友雖然一早知曉此事，但為保護他免受外界騷擾，一直保守這秘密28年，也是作為對何家的尊重。據悉，身在外地的何猷邦已知悉父親離世，屆時未必返港出席喪禮。

四太梁安琪昨在聲明中表示，與賭王為這名兒子所作的選擇，是希望得到足夠的尊重與隱私保護。「在這樣的家庭想做一個普通人很難，但是作為一個母親仍然希望可以在我們的保護下，讓他（猷邦）感受到外面世界的安全和善良。」她申明這是第一次也是最後一次就此事向公眾說明，冀大眾理解。

另外，身為四房長女的何超盈，去年跟丈夫辛奇隆舉行過大禮儀式，並誕下女兒辛阡覓，二人尚未舉行婚禮。從訃聞所見，辛奇隆在超盈名字之下，並以「婿」相稱。記者問何超盈有關何猷邦的事，她表示由於母親的聲明已交代一切，故她沒有回應。

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