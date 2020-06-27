【Emily】潑臭水索償 包保安17.5元襪 慢必質疑追討準則

開冷氣54.5小時吹地氈 電費1.36萬

睇番行管會開支細項，吹乾地氈花費逾1.36萬元，係因會議廳要額外開冷氣54.5小時，每小時電費251元。保安員制服被弄污都要追數，當中包括35元嘅領帶、兩隻合共17.5元嘅襪。

行管會早前要求3人喺限期前繳付，唔畀就扣人工，慢必同Emily講，𠵱家仲同行管會講緊道理，如果未講清楚就扣錢，佢會出律師信追番錢，佢強調仲有約滿酬金等，「走唔到佢數」。

慢必又話本以為同朱凱廸造成嘅「破壞」係平均對分，但依照細項嚟睇，舉例整污糟保安西裝嘅賠償金額兩人又唔同，部分項目亦唔係佢嘅行動導致，質疑行管會追討賠償準則。

倒濕自己櫈 田二少願賠

講開整污糟立法會，田北辰噚日朝早喺財會會議發言時手舞足蹈，整跌水杯，櫈椅都污糟咗，唔知立法會又要唔要佢賠2.5萬元喇，田二少事後就話，佢願意賠清潔費喎。