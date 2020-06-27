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2020年6月27日星期六
港聞二
警證供不符片段 青年脫襲警罪 官：未能放心接納警證供 本月9宗襲警4判無罪
舞台設計師遇襲還拳裁自衛 警未交代撐警施襲者調查否
少年被控槌襲速龍 辯方稱插贓警否認
警員編號覆核案 官質疑匿名執勤有何基礎
打賞馬會職員涉賄 馬主獲不提證起訴
涉腳架襲繼父 李偲嫣子被捕
醫局查「警捐血風波」 工會：戴飾物屬自由 涉事護士否認飾物有仇警標語
借出帳戶洗錢近60億 內地婦囚6年8月
「校董須精德語」 德瑞章程裁歧視
女兒離世打擊 陳方安生政治引退 寄語年輕人保持希望 稱續以香港為家
區議員辦反修例周年展 民政處撤租場
李鵬飛追思會 政商友好表哀思
駿洋邨7月底停檢疫 最快8月底入伙 第二批料10月底可遷入 議員批太遲
三局無答滯港10內地人檢疫後去向
巴士加減班次無定何時採客量數據 區議員憂偏差
劉鳴煒任海洋公園主席 為期一年 CFO升CEO 議員批「繼續錯」
持潛水牌 男子泳池練閉氣溺斃
涉新蒲崗3宗爆竊 無業漢被捕
「遙距營商資助」加碼兩倍至15億 業界斥多只獲批款三成 評審：研上訴機制
批開網店不批推廣 業界嘆失原意
兩記協函聯國 籲派員查警暴
報道稱通識科減內容 楊潤雄：去年已倡
尊子漫畫
【Emily】潑臭水索償 包保安17.5元襪 慢必質疑追討準則
【Emily】張超雄司馬文撐場 印裔社工戰九西初選
【Emily】鍾國斌推可重用微笑口罩 7色易襯衫
【Emily】來往中環紅磡渡輪 周日重開每程9元
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【明報專訊】（請看附圖）
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