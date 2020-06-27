報道稱通識科減內容 楊潤雄：去年已倡

楊潤雄說，小組去年在諮詢文件初步建議，通識科在內等科目都刪減內容，讓學生可吸收更多其他知識，他相信這或是小組將提交的建議之一。他提到，希望所有教師、教學材料均會採取持平態度傳授知識。楊潤雄又說，因應新冠肺炎疫情，當局要求小組了解疫情對教學及課程的影響，料小組今年內提交報告。

多內容重疊 教師認同減磅

通識教育教師聯會主席劉錦輝說，通識課程部分內容重疊。他舉例，「個人成長與人際關係」及「今日香港」兩個單元都會教授「社會參與」，而「今日香港」與「能源科技與環境」皆講環境問題，他對當局提出內容要有所刪減不感詫異。他又說，小組大部分成員來自業界，有豐富經驗，相信他們了解現時通識科課程，並就此提改善建議。

近年有人將社會問題歸咎通識科政治內容，劉錦輝不揣測課程哪些部分或會被刪，但希望教育的討論回歸專業。

來年DSE考試費不調整

另外，考評局昨公布，考評局委員會審視局方財務狀况、本地經濟情况、考生及家長負擔能力等，決定不調整明年中學文憑試（DSE）考試費，維持語文科收費670元，其他科目則收448元；至於自修生報名費為514元。而政府早前在《財政預算案》已公布，為明年DSE學校考生代繳考試費。