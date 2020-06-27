報道稱通識科減內容 楊潤雄：去年已倡

【明報專訊】有報道指出，負責檢討通識科的學校課程檢討專責小組建議維持通識科為高中必修科，但課程內容有所刪減及精簡。教育局長楊潤雄昨回應稱，專責小組去年在諮詢文件中已提出包括通識科等科目刪減內容，令學生有更多學習空間。有通識科教師說，課程部分內容重疊，認同「減磅」方向。
楊潤雄說，小組去年在諮詢文件初步建議，通識科在內等科目都刪減內容，讓學生可吸收更多其他知識，他相信這或是小組將提交的建議之一。他提到，希望所有教師、教學材料均會採取持平態度傳授知識。楊潤雄又說，因應新冠肺炎疫情，當局要求小組了解疫情對教學及課程的影響，料小組今年內提交報告。
多內容重疊 教師認同減磅
通識教育教師聯會主席劉錦輝說，通識課程部分內容重疊。他舉例，「個人成長與人際關係」及「今日香港」兩個單元都會教授「社會參與」，而「今日香港」與「能源科技與環境」皆講環境問題，他對當局提出內容要有所刪減不感詫異。他又說，小組大部分成員來自業界，有豐富經驗，相信他們了解現時通識科課程，並就此提改善建議。
近年有人將社會問題歸咎通識科政治內容，劉錦輝不揣測課程哪些部分或會被刪，但希望教育的討論回歸專業。
來年DSE考試費不調整
另外，考評局昨公布，考評局委員會審視局方財務狀况、本地經濟情况、考生及家長負擔能力等，決定不調整明年中學文憑試（DSE）考試費，維持語文科收費670元，其他科目則收448元；至於自修生報名費為514元。而政府早前在《財政預算案》已公布，為明年DSE學校考生代繳考試費。