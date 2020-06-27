兩記協函聯國 籲派員查警暴

記協和攝記協在投訴報告指出，去年6月反修例運動爆發以來，警方多次妨礙傳媒報道衝突場面，襲擊、扣押甚至逮捕記者，嚴重踐踏新聞自由。兩個協會引述早前一份問卷調查稱，逾八成有採訪示威的記者均表示曾遭遇不同形式的警暴，阻撓採訪；而今年這些阻撓變得更有系統、更針對、更大規模。

指八成記者遇警暴 監警無批評

兩個協會指出，包括記協在內的機構及個別人士，已向監警會提出143宗投訴，但監警會報告並無批評警員的行為。他們表示，記者過去面對的警暴威脅，再次印證聯合國多年來對本港缺乏獨立警察投訴機制的批評和關注。他們呼籲聯合國要求港府交代投訴個案及警員受處分的數字，建議港府獨立調查，並對香港的表達自由表示關注。

警：「記者」追問便衣阻行動

記協：警質疑扮記者 已下定論

另外，警察公共關係科總警司郭嘉銓前日致函記協、攝記協、新聞行政人員協會及新聞工作者聯會，稱本月16日有刑事調查人員在中環國際金融中心執行觀察任務時，被示威者追問身分，吸引大批記者包圍拍攝；另21日有探員在元朗形點被沒穿黃背心的「懷疑網媒」追問身分，有關人員需增援才可離開。他說刑偵探員以便裝執行任務非新事物，若便裝人員在觀察行動中無行使警權，毋須表明身分。他說，上述兩宗事件中，「記者的行為不單妨礙了警務人員的觀察行動，同時亦令便衣人員置身險境，成為暴力示威者的攻擊目標」，質疑他們是新聞工作者還是示威者。他期望有關新聞界組織明白警員的困難，與警方尋求共識，令雙方可在互相尊重下履行職責。

記協主席楊健興說事前無留意信中兩件事，亦不見傳媒廣泛報道，要再了解。他認為記者純粹詢問警員身分亦是採訪工作，過去曾有便衣向電視台記者承認是警員，但郭嘉銓質疑上述兩宗事件記者並非記者，似乎已下定論。