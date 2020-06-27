批開網店不批推廣 業界嘆失原意

倘涉合作計劃 協力者變「白做」

從事科技服務及數碼推廣的資訊科技公司業務發展總監鄭賢達替數十家客戶申請D-Biz，平均獲批約三成申請額。鄭舉例，若替客戶開拓網店服務，需「設立網店」、「教導網上操作」、「數碼推廣」三大範疇，但大多只有首項獲批，「那便幫他們開一家網店，但沒宣傳就如在街尾開了實體店，無人知曉、無人問津」，而「教導網上操作」申請亦屢遭削資，「本來要教好幾堂課，但不獲全額資助只能教3小時，搞不定就搞不定」。

無線科技商會執行委員會委員容志偉亦謂，知悉有申辦網店項目只獲批1900元，僅足夠申請人在一個網站開設「格仔」的半年月租及訓練費。他說若申請項目是購買現成產品，大部分客戶被削資額後仍會繼續購買，但若是合作計劃項目，遭削資助則「無回頭」，令協助公司申請的服務提供者白做一趟。

創科署：視預算合理否

潘婷婷昨表示，審批時會視乎預算是否合理或合乎經濟原則、項目是否切實可行、服務供應商能力和經驗等。她說，現時獲批最高金額的一個申請者為一間具規模的書店，申請雲端零售管理系統讓學生和家長網上購買教科書、網上銷售電子書及管理文件共3項申請，合共獲批12.32萬元。

有D-Biz評審委員透露，現時所有申請先由生產力局過濾，再由評委檢視獲批金額過高或過低的申請，稱有申請不符「遙距」準則，亦有5人公司購買10部電腦等不合理申請。