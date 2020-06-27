「遙距營商資助」加碼兩倍至15億 業界斥多只獲批款三成 評審：研上訴機制

申請超估算近4倍 或提早截龍

薛永恒昨說企業對D-Biz反應踴躍，至6月24日共收1.45萬份申請，政府在原5億元的計劃上增撥10億，總資助額15億元。計劃原於10月截止，當局會視乎申請數字考慮提早截龍，會在截止前兩周公布。

稱全額資助指毋須付錢 非全批

本報早前報道，D-Biz批出款項未如前局長楊偉雄所指屬「全額資助」，審批過程亦比原稱10個工作天長。創新科技署長潘婷婷昨解釋，「全額資助」指申請人毋須付出指定配對金額，並非「照單全批（資助）」，若引起誤解會多加解釋。她並謂，現時已處理的1194宗申請中有14宗獲全額資助，即佔總體約1%。

潘續說，計劃原目標資助3000間公司，但現時逾1.45萬宗需時處理，D-Biz秘書處會增加人手，期望8月內可處理現有申請。她又稱現時申請中逾九成公司員工少於20人，已獲批的1094宗申請涉及進出口貿易、零售等多個範疇，涉約510個資訊科技服務供應商。

商會憂現圍標 加碼拖慢審批

無線科技商會執行委員李勁華認為，D-Biz或擾亂市場秩序，因企業需在市場上先選購不同報價單，或令服務提供者出現如「圍標」的現象。他又說，政府加碼將吸引更多申請，審批將更緩慢，「屆時或疫情過了，企業再沒有『遙距營商』的需要」。立法會資訊科技界議員莫乃光歡迎「加碼」，但稱收集到的申請個案中絕大部分資助額少於申請三成，認為政府「像按慣例一樣每個削七成」，又認為計劃無上訴機制，令不滿資助額被削的申請人沒機會就項目解釋。

有業界表示，大部分申請個案僅獲批三成款項，企業因獲批資金不足而放棄整項計劃，令協助申請的服務供應商「白做」（見另稿）。有評審委員透露，D-Biz評委正商討設立「上訴機制」，重新檢視對獲批金額不滿上訴的個案，該評委稱，上訴後獲批資助額有可能比原來更低，其申請亦可能要「由隊尾排起」。潘婷婷表示，下周一會與業界舉辦網上研討會，公開剖析獲批個案。

政府場地票務分紅降至一成

另外，演出業界亦因康文署場地實施半數入座要求而影響收入，演出業協會昨與康文署商討後，獲同意把上繳政府的票務分紅下調至一成，為期2至4個月。