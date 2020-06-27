持潛水牌 男子泳池練閉氣溺斃

事發於前日端午節晚上9時許，36歲事主李偉麟偕友到九龍仔公園泳池，並於主池池底約3.7米深位置練習自由潛水（即徒手潛水），李數分鐘未有上水，其他泳客一度向其友讚賞李的閉氣能力，其友方發現他仍在池底。其他泳客見狀通知救生員，救生員將李救上池邊，李已陷昏迷，由救護員到場送往廣華醫院搶救，最終不治。親友聞訊趕往醫院，李母傷心痛哭。

質疑救生員未察 母求看CCTV片

李偉麟與母同住柴灣公屋。李母昨向本報說，兒子喜愛水上活動，考獲救援潛水員牌照，今年起學習自由潛水。她說，兒子從事會計，為家中經濟支柱，自己退休後只做兼職。她說昨曾致電九龍仔公園泳池，希望翻看閉路電視片段，惟無法聯絡泳池經理。她認為當時泳池有救生員，質疑為何無發現兒子遇溺，「我都好多問號」。她亦有向警方查詢，警員着她自己尋求法律意見。

康文署回應稱事件仍在調查中。因應疫情，九龍仔游泳池現時只開放主池，事發當日有1094人入場，晚上6時至10時有238人；開放主池最少須有6名救生員，而當日有10名救生員當值。署方稱過去3年分別有50、42及42宗公眾泳池遇溺事件，當中分別有1宗、2宗及1宗溺斃。

潛水教練：或致淺水黑視症休克

潛水歷險會課程總監區紹堅稱，自由潛水對體能、水性及閉氣能力要求高，「又要郁，又要慳氣」，入門需在約10米深位置靜態閉氣1.5分鐘，愈高階要求的閉氣時間及水深相應增加。他說，如閉氣能力差，或會導致淺水黑視症，會出現缺氧休克，繼而遇溺。他說，練習閉氣時必須有朋友陪同監察。港九拯溺員工會發言人胡啟榮稱，一般不主張泳客在公眾泳池潛水或練閉氣，因會分散救生員注意力，以為有人遇溺，如見到會勸阻或警告。