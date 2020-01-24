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劉鳴煒任海洋公園主席 為期一年 CFO升CEO 議員批「繼續錯」

【明報專訊】一度瀕臨倒閉的海洋公園被批財務管理不善，政府昨宣布委任海洋公園董事局副主席劉鳴煒「坐正」主席，接替月底卸任的現任主席孔令成。至於下月1日退休的行政總裁李繩宗一職，海洋公園宣布委任現任公園首席財務總監暨公司秘書陳善瑜接任。上述兩人的任期均由今年7月至明年6月底。有議員批評公園財務狀况為人詬病，但主管財務的陳善瑜仍獲升職，「完全繼續錯下去」。

過往主席任期為兩年

以往政府委任海洋公園董事局主席，一般任期為兩年，今次委任劉鳴煒及陳善瑜的任期僅一年，未知是否因為政府早前向海洋公園撥款54億元僅足夠公園運作一年有關。政府昨日宣布，行政長官已委任劉鳴煒為海洋公園公司董事局主席，任期由7月1日起至明年6月30日止。商務及經濟發展局長邱騰華表示，劉擁有豐富商界經驗，自2008年7月加入海洋公園公司董事局，曾密切參與公園多個重要發展項目，並於2014年7月起擔任董事局副主席，是擔任新主席的最佳人選。邱騰華衷心感謝孔令成在過去6年擔任主席期間竭盡心力。

劉鳴煒隨後發稿稱非常榮幸獲委任，將承先啟後，與其他董事局成員、陳善瑜及公園管理團隊合作，協助政府重新審視公園未來路向。劉稱陳善瑜在公園服務28年，曾在1998年金融風暴和2003年SARS疫情等嚴峻考驗中擔當重要角色，在公園經過疫情沉重打擊後，由她領導公園有助穩定士氣，憑其財務策劃專長及透徹了解公園運作，董事局有信心公園可有效善用資源和強化收入來源。

早前投票贊成政府撥款54億元「救」海洋公園的新民黨葉劉淑儀稱，現難聘外人處理公園，找劉鳴煒收拾殘局屬合適，而這只是一年的過渡安排，董事局及職員均需找熟悉的人領導。至於投票反對撥款的公民黨譚文豪形容今次委任屬「舊酒爛瓶」，海洋公園財務狀况為人詬病，園方卻委任首席財務總監陳善瑜升做行政總裁，「完全繼續錯下去」。

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