巴士加減班次無定何時採客量數據 區議員憂偏差

去年12月獲准減班

72號線下班時段人龍數十米

本報記者本月19日（周五）傍晚在灣仔鵝頸橋巴士站觀察，其中由銅鑼灣往南區華貴邨的城巴72號線，下午6時有一班車，候車乘客順利上車。隨着市民下班，巴士站出現人龍，至6時半有第二班車，巴士下層已站了大量乘客，僅8人能上車。6時40分第三班車抵達，車上乘客已站到緊貼前門，巴士「飛站」，部分排隊乘客轉乘其他路線，但人龍仍有數十米。6時50分第四班車抵達，等候乘客終可上車，巴士下層有14名乘客站立。換言之，若有乘客剛過6時才到車站，需等近50分鐘才可上車。

政府早前建議修訂巴士增減班次門檻，原本巴士最繁忙半小時載客率達100%，及最繁忙一小時載客率達85%，才要加班次；新指引改為最繁忙半小時載客率達90%，及最繁忙一小時達75%。

區議員憂取疫情時數據批申請

新指引實施後，類似72號線情况的巴士是否要加班次？南區華貴區議員潘秉康擔心，運輸署決定加減班次時參考的載客量，或未反映最新情况，例如72號線，據潘和運輸署資料，城巴去年申請華貴邨往銅鑼灣路線減班，運輸署去年7月派員實地視察，發現該路線在繁忙及非繁忙時間載客量分別約40%及低於30%，故去年12月批准減班，今年2月實施。潘質疑，去年7月正值社會運動，或令巴士載客量較低，但到今年實施時客量已不同，擔心即使日後降低加班次門檻，運輸署亦以舊數據審批申請。

南區華富北區議員嚴駿豪亦擔心，即使修訂指引，但運輸署未訂明以何時載客量審批，若日後以今年疫情最嚴重時的載客量決定班次不用加，會令服務未能滿足最新乘客需求。

運署稱按不同需要取數據

運輸署稱，視察72號線的日子及時段未受公眾活動影響，而今年數據顯示72號線仍滿足需求。至於審批加減班申請時會如何選擇數據，例如會否避免用疫情最嚴重時的載客量，運輸署未正面回應，只稱因應不同實際需要，透過審視巴士公司報告及實地調查和視察等，取得載客數據。

明報記者 畢嘉敏