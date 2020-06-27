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三局無答滯港10內地人檢疫後去向

【明報專訊】10名內地人滯留機場長達5天的事件，至今仍有多個未解之謎，如事發5日間機管局通知了哪些部門跟進。本報昨向3個政策局及特首辦查詢10人強制檢疫後去向，均無回覆。有議員質疑港府至今未解釋，包括涉及哪些程序和人為問題，促當10人完成檢疫後遣返至出發地，免開壞先例令其他人藉漏洞入境。

全部檢測陰性 議員促遣返出發地

上周六（20日），有26人確診的阿聯酋航空EK380航班抵港，其中11名內地人因無有效轉機登機證而滯留香港機場禁區，除了一人接受航空公司安排返回迪拜，其餘10人不接受安排，滯留至第5天才獲衛生署安排到鯉魚門檢疫中心，當中一人前日出現病徵，昨病毒檢測結果為陰性；另外9人檢測結果亦為陰性，繼續接受檢疫。衛生署至事發第5日（24日）才得悉事件；機管局則回覆21日獲悉事件，隨後通知政府部門，但無正面回覆通知過哪些部門。

機管局稱，本月恢復轉機服務前已告知所有航空公司，在海外出發地接受旅客登機往香港轉機時，須預先確認目的地接受在香港轉機的旅客入境，事件中阿聯酋航空未有遵守規定，情况不能接受，已聯同相關政府部門嚴肅跟進，並已向所有航空公司再發信重申相關規定，民航處亦已去信阿聯酋航空要求交代。

除了航空公司有責任，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，當局不能容許被拒入境者不依從機場人員要求返回出發地，應果斷執法，否則不應容許轉機安排。立法會議員陳凱欣憂滯留者透過返港旅客、機場職員將病毒傳入本港，批評事件「離晒大譜」和極不理想，質疑機管局事發後未即時通報衛生署，又批評政府至今未解釋今次滯留時間之長，實質涉及哪些程序和人為問題，若羞於認錯而未能即時改善，更是「錯上加錯」。她認為，當10人完成檢疫後應被遣返出發地，免開「壞先例」令其他人藉漏洞入境。

本報繼周三和周四分別向衛生署及入境處查詢上述10人檢疫後去向，昨再向保安局、食衛局、政制及內地事務局和入境處查詢同一問題，全部無回覆，本報再向特首辦查詢有關決定應由哪個政策局或部門負責，新聞處回覆稱特首辦已將有關查詢交予衛生署處理。衛生署截稿前未回覆10人檢疫後去向。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕機管局 新冠肺炎 新型冠狀病毒肺炎

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