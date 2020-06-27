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駿洋邨7月底停檢疫 最快8月底入伙 第二批料10月底可遷入 議員批太遲

【明報專訊】為應對新型冠狀病毒疫情，政府今年2月20日起徵用未入伙的火炭公屋駿洋邨作檢疫中心。政府昨宣布，因疫情漸趨穩定，將於7月底停止使用駿洋邨並交還予房委會，房委會需展開修繕及驗收工作，分兩批安排駿洋邨準租戶入伙，首批最快8月底起陸續入伙，另一批料於10月底起入伙。有立法會議員批評政府安排太慢，不能接受，要求加快入伙進度。

駿洋邨共有5座大廈共4800多個單位。政府表示，自2月20日起使用作檢疫中心，先後有逾7700人入住駿洋邨接受檢疫。截至昨早9時，駿洋邨仍有827個單位用作檢疫，涉及1794人。

清空後消毒 交房委修繕驗收

政府表示，7月底停用駿洋邨後，會清空有關單位和作徹底消毒，之後將駿洋邨交還房委會，房委會將詳細檢視該邨狀况，盡快修繕及驗收，並於7月上旬向準租戶發放最新消息，以便準租戶作好準備，包括學童新學年就學安排；由於個別樓宇及單位需修繕情况不一，預計需分兩批安排準租戶入伙，首批最快8月底起陸續入伙，而部分需作較多修繕的樓宇，則預料延至10月底才能入伙。

政府稱竹篙灣7月底可供700單位

政府稱，位於竹篙灣的檢疫設施工程進度良好，料於7月底提供額外約700個單位，屆時撇除駿洋邨後，全港仍共有約1500個檢疫單位，預料可應付未來疫情需要。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，目前政府安排太慢，不能接受。他說駿洋邨5幢大廈中，有一幢未曾作檢疫中心，另有一幢已有一段時間未使用，要求政府先交還及消毒該兩幢大廈供房委會修繕，令部分居民提早8月中入伙；並要求政府加快餘下3幢大廈的善後工作，令第二批入伙時間提早於9月中，以減少對準租戶的不便。

公民黨沙田區議員（穗禾）麥梓健稱，有準租戶擔心政府再次出爾反爾，要求政府交代具體時間表，包括哪些樓宇可以首批入伙。他說不少準租戶擔心獲編配的單位曾用作檢疫中心，甚至曾有確診個案，要求政府增加透明度，公開所有用作檢疫及曾出現確診個案的單位資料，以讓租戶作好消毒等安排。

明報記者

（抗疫新階段）

相關字詞﹕停用 檢疫中心 駿洋邨

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