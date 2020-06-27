港聞

港聞二

李鵬飛追思會 政商友好表哀思

【明報專訊】政壇元老、前行政立法兩局議員、自由黨創黨主席，人稱「飛哥」的李鵬飛上月15日逝世，享年80歲。親屬昨日為飛哥在會展舉行追思會，政商界及好友到場悼念。場內紀念冊形容「重情重義，為港為民」是飛哥一生寫照，文末慨嘆「飛哥離世，象徵一個有情有義有品有格的政治年代劃上句號」。

會場內正中央放有飛哥遺照，伴有「懷念李鵬飛先生」字句。場內播放影片，放映一幕幕飛哥生前與家人相聚、從政大事、主持電台節目，以至1983年率「青年才俊團」與當時立法局非官守議員張鑑泉、周梁淑怡、當時仍是大律師的李國能等上京，與已故國家領導人習仲勳談香港前途問題的照片。兩旁放有多個花圈，致送者包括林鄭月娥、多名司局長、長和系創辦人李嘉誠、中大校長段崇智，以及理大校長滕錦光等。

林鄭鞠躬致意 慰問李鵬飛家屬

特首林鄭月娥昨一身黑衣到場鞠躬致意，慰問飛哥家屬，逗留約6分鐘後離開；九龍倉集團首席顧問吳光正、全國政協常委唐英年、前律政司長黃仁龍、前特首曾蔭權等多名政商界人士亦有到場。飛哥生前深受不同政治陣營尊重，出席追思會包括：民建聯創黨主席曾鈺成、民主黨創黨主席李柱銘、立法會前議員黃毓民等。立法會主席梁君彥和多名立法會議員亦有出席。

民主黨劉慧卿表示，自己1991年入立法局（現稱立法會），十分尊重飛哥，懷念飛哥願意與不同政見的人和黨派合作，透過議會建設香港，遺憾這種人現在少之又少。

飛哥太太、「徒弟」自由黨榮譽主席田北俊、自由黨主席張宇人、與飛哥創立自由黨的周梁淑怡昨日一早到場打點。一眾自由黨成員包括黨魁鍾國斌、副主席邵家輝、李鎮強等在會場內鞠躬致意。

紀念冊載逸事：

最痛心張鑑泉猝逝

紀念冊記載飛哥逸事，提到飛哥師父、政壇元老鍾士元，形容兩人是「忘年之交，似師徒，也像父子」，同樣率直真性情、不貪財；文中提到飛哥曾抵住「送你一間屋」、「隨時有款可提」的銀行戶口等的誘惑。最令飛哥痛心的是，與他一同為港人謀福祉的好兄弟張鑑泉於1993年猝死，多年來飛哥不時有感：「若果阿鑑還在，他會給我什麼建議？」追思會佈置簡樸，紀念冊透露飛哥走人生最後一程時曾叮囑太太女兒，喪禮一定要從簡，甚至可不公告他已離世。

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