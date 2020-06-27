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區議員辦反修例周年展 民政處撤租場

【明報專訊】觀塘區議員龔振祺原定周日（28日）在油塘社區會堂舉行主題為「第一年的故事」的綜合表演及抗爭藝術品展覽，觀塘民政事務處原本已批出場地，但主辦方昨傍晚收到處方通知，以活動內容與申請時所表述不符為由，撤銷租場。龔振祺質疑政府政治打壓，暫未決定活動是否如期舉行。

觀塘民政處：活動不符公眾利益

觀塘民政事務處回覆稱，認為擬舉辦的活動與促進社區和諧並不相符，並不符合公眾利益，故已撤銷申請。

據活動海報，活動原定周日在油塘社區會堂舉行，除了抗爭藝術品展覽，還有抗疫講座、樂隊表演等。龔振祺表示，今年1月已向觀塘民政處申請場地，當時填寫活動為「綜合表演」，目的是「透過舉辦活動，促進社區和諧」。觀塘民政處在今年3月向他批出場地。

直到本周三（24日），龔振祺在facebook貼出活動海報，觀塘民政處職員在昨日、周五下午約6時打電話給他，告知已撤銷租用場地批准，又以電郵解釋，稱處方透過社交媒體的宣傳信息留意到，「活動的內容及目的與貴處（龔振祺辦事處）申請表上表述並不相符」。由於已過下班時間，龔再致電職員了解，電話已無人接聽。

龔振祺認為今次是因為活動包括抗爭藝術品展覽，才遭撤銷場地，又質疑觀塘民政處是故意在周五6時才通知他，令團隊趕不及重新部署。龔說希望找到室內場地如期舉辦，但對此不感樂觀。

相關字詞﹕龔振祺 觀塘區議會 油塘社區會堂 反修例一周年 反修例

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